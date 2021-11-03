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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.21 19:00

Хоккейный клуб «Мурман» провёл пресс-конференцию, приуроченную к скорому открытия сезона игр

Учитывая ситуацию с пандемией, тренировки спортсменов клуба «Мурман» сопряжены с некоторыми сложностями, однако, хоккеисты твёрдо настроены попасть в плей-офф и победить. По словам президента клуба, свежая кровь должна помочь команде побороть самых сильных соперников на Чемпионате России.

Александр Масько, президент хоккейного клуба «Мурман»: «Во-первых, команда у нас, ну, довольно-таки обновилась в этом году. Мы сделали такой, считаем, качественный шаг в этом, привлекли в команду много новых игроков, игроков с опытом, надеемся, что их опыт, их умения и их навыки найдут отражение в наших результатах».

При поддержке правительства области и торгового порта команда посетила тренировочную базу в Геленджике, где спортсмены отрабатывали рабочие тактики и стратегии. Как отметил директор стивидорного предприятия, в этом сезоне клуб порадует болельщиков обновлённой домашней ареной.

Алексей Рыкованов, директор АО «ММТП»: «При поддержке Мурманского морского торгового порта, совместно с правительством Мурманской области и партнёрами мы обновили полностью трибунное пространство стадиона «Строитель». Мы позанимались и обновили входную группу центрального входа на стадион, улучшили санитарные условия на стадионе».

По словам министра спорта области, локальные клубы, вроде «Мурмана», дают отличную возможность молодым хоккеистам попасть в настоящую команду, которая участвует в играх по всей стране.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Домашние игры, конечно, ожидают все: и болельщики, и спортсмены, которые проходят спортивную подготовку в Мурманской области в городах Мончегорске и Мурманске».

Свои мысли высказал и новый тренер команды. Олег Батов – опытный хоккеист и наставник отметил, что и новичкам, и ветеранам ещё предстоит сыграться, однако, он не видит здесь никаких серьёзных трудностей.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Очень много ребят новых пришло, поэтому проблема собрать их. Это одна ситуация. Теперь из этих ребят нужно сделать хорошую команду, чтобы они понимали с полуслова, с полувзгляда».

Спортсмены очень ждут начала сезона, который стартует уже 7 ноября.

А болельщикам остаётся только пожелать ребятам достойных игр и новых побед.

Комментарии

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Последние комментарии

Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
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Евгений
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