Хоккейный клуб «Мурман» сезон завершил поражением

Последняя игра состоялась с иркутской командой «Байкал-Энергия».

Заключительный матч клуба «Мурман» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом в этом сезоне состоялся на домашнем стадионе «Строитель». Поболеть за наших хоккеистов пришли самые верные болельщики.

Соперником «Мурмана» стала команда из Иркутска «Байкал-Энергия», один из лидеров турнира. Но это не напугало наших спортсменов. Они рвались в бой, а болельщики с трибун их поддерживали. Например, барабанщики из ансамбля МГТУ «Crazy Army», которые всегда заряжают энергией с помощью ударных.

С/Х Евгения Харламова, участница ансамбля барабанщиков и барабанщиц МГТУ «Crazy Army»: «Мы энергично стараемся себя вести, и команда заряжает атмосферой игровой. И нам весело, интересно».

Софья Попова, участница ансамбля барабанщиков и барабанщиц МГТУ «Crazy Army»: «От этой игры жду победы. А чего еще ждать».

Игра была напряженной. На первых минутах соперники распечатали ворота заполярных хоккеистов, но те ни на секунду не сдавались. Итог матча был неутешительным – 6:8 в пользу иркутской команды.

Действительно, этот сезон для «Мурмана» выдался непростым. Сильные соперники, удаления и прочие причины сопутствовали этому.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Я не думаю, что сезон плохой получился. Немного долго мы сыгрывались, искали какие-то варианты. У нас сезон получился волнообразный. Хорошая игра, две игры, потом провал достаточно серьёзный. Потом опять игра. Всё это надо обдумать, посмотреть».

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» - самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом и единственная команда в Мурманской области, выступающая в высшем дивизионе. Один из основных партнёров клуба - Мурманский морской торговый порт.