Хоккейный клуб «Мурман» стартует в Суперлиге российского бенди. Завтра единственный в Заполярье спортивный клуб по хоккею с мячом проведет в главном дивизионе страны свой первый матч. Последний раз спортсмены принимали там участие шесть лет назад.

Переход на новый уровень стал возможным не только благодаря решению ключевых организационно-финансовых вопросов, связанных с переходом в Суперлигу, но и новые лица в коллективе, которые уже в составе «Мурмана» будут смело идти к победе. В межсезонье в клуб пришло десять новых игроков. И уже завтра команда в Кирове встретится с местным клубом «Родина». Перед началом выступлений «Мурман» провел несколько тренировок в Ледовом дворце и встретился с болельщиками, которые уже совсем скоро смогут увидеть свою команду на домашней арене.