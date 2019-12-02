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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.19 19:30

Хоккейный клуб «Мурман» упорной ничьёй открыл первую в сезоне череду домашних матчей

На стадионе «Строитель» наши хоккеисты сошлись с командой  «Волга» из Ульяновска. Игра выдалась непростой, но зрелищной.

Единственная в области профессиональная хоккейная команда «Мурман» в своём первом домашнем матче сойдётся с ульяновской «Волгой». На трибунах как никогда много болельщиков, как поклонников бенди - хоккея с мячом, так и зрителей, которые посчитали, по сути, открытие сезона  важным событием в спортивной жизни региона.   

«Поддержка важна,   причем не только финансовая, на самом деле, мы болеем за наших, надеемся и желаем им победы, - говорит Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. – Даже, если есть какие-то проигрыши, то надо не сдаваться, «Мурман»  - только вперёд!».

Фанаты жёлто-чёрных дают оптимистичный прогноз, впрочем, делают это не на эмоциях, а вполне обдуманно: гости играют  неплохо, но явно уступают лидерам турнирной таблицы  клубам «Ска-Нефтяник» и «Енисей». Шанс на победу у наших есть. 

Поклонник бенди из столицы Заполярья немного ошибся, «Мурман» проиграл шесть выездных игр. Но ведь дома должно быть всё иначе. К тому же к сезону спонсоры команды, в том числе и Мурманский морской торговый порт  постарались и обновили стадион «Строитель», главную тренировочную базу для наших спортсменов.  С первого взгляда это незаметно, но внутри отремонтированы раздевалки, душевые и входная группа. Всё делалось для того, чтобы комфортно заниматься и оттачивать навыки игры. 

«Мы второй год подряд выступаем в суперлиге, - говорит Александр Масько заместитель директора по логистике, директор по управлению портовыми активами АО «СУЭК». - Это очень сложная была задача - сделать этот шаг. Но мы его сделали, более того мы добились хороших результатов в этом году. Безусловно, мы хотим войти в десятку».

ХК «Мурман» считался настоящим грозой  высшей лиги -  несколько сезонов подряд громил соперников, порой со счётом в одни ворота. Но болельщики такую игру считали не интересной, мало зрелищной.  Матчи были похожи на избиение младенца, по сути, взрослые спортсмены выступали против   молодёжных сборных, явно слабые и менее опытные команды. О переходе в суперлигу тогда говорили сдержано, не было финансов. Но в прошлом сезоне деньги нашли, и клуб выступил в дивизионе на ступеньку выше.  

Счёт в игре открыла команда из Ульяновска, чуть позже наши сравняли результат. Но под конец первой половины матча хоккеисты «Мурмана» пропустили один удар. А после перерыва «Волга» вырвалась вперед на ещё одно очко, счёт 3:1. Потом наши хоккеисты перешли в стремительную атаку и сравняли счёт.

«Я не являюсь истинным болельщиком хоккея с мячом, но в любом случае, это замечательный спорт и проходит у нас на высоком уровне», - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ.

Как бы ни играла мурманская команда, как бы холодно не было на улице, преданные болельщики, укутавшись в чёрно-жёлтые шарфики, всегда наблюдают за матчем с трибун, многие приводят детей  и проводят за просмотром время с семьей. Но даже они не выдержали, когда под конец игры соперники забили «Мураману», показав счёт 4:3...

«Мне кажется, что надо сразу смотреть те матчи, которые действительно для Мурманской области очень важны», - отмечает  Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области.

Первый матч на нашем поле завершился ничьей – 4:4. Счёт на последних минутах сравнял Николай Гаврилов.  Эта игра принесла ледовой дружине из Мурманска первое очко в общей турнирной таблице. Из 14 команд наши на последний строчке. От лидера чемпионата хоккеистов отделяет 21 бал.

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