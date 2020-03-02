Хоккейный турнир, полевая кухня и футбол с вениками - Масленица по-александровски

На хоккейном корте в центре Полярного встретились команды из Североморска и посёлка Оленья Губа. Уже в конце первого периода в лидеры выбилась команда оленегубцев «Последний аргумент». Они в этом ледовом споре и стали победителями.

На этом праздничные матчи не закончились, на площади Двух капитанов в футбол сыграли любительские команды. Главное условие – ведение мяча… веником.

Егор Жабко, участник игры «Футбол с вениками»: «Ты пытаешься ударить по мячу, а он начинает скользить и не в ту сторону летит».

Татьяна Бут, заместитель директора городского Центра культуры «Север», г. Полярный: «Два года подряд мы играли в саамский футбол, в котором были только женские команды, мягкий мяч для безопасности. А в этом году, когда смотрела новости, увидела, что в нескольких уголках России провели именно такой футбол – футбол вениками. А мяч волейбольный, чтоб лёгкий был».

Гуляния в Масленицу всегда сопровождались шуточными кулачными боями «стенка на стенку» и забавой - лазанию по гладкому столбу за призами. В Полярном традиционные испытания расширили гиревым спортом и перетягиванием каната.

Неизменным атрибутом праздника стали народные песни и танцы в исполнении самодеятельных коллективов и, конечно же, сожжение чучела.