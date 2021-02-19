Холода загнали в угол: люди без ПМЖ облюбовали подвал мурманской многоэтажки

В доме №5 на улице Инженерной поселились незваные гости. Вероятно, спуститься в подвал людей без определенного места жительства заставили наступившие холода. Вот только такому соседству не рады владельцы квартир этажами выше.

Они и засняли посиделки бездомной компании.

В тёплое помещение мужчины пролезли через продухи с одной из сторон дома. И вот уже в течение нескольких дней обустраивают в нём быт. На видео, которое прислали нам очевидцы, постояльцы подвала устраивают застолье и оказывают друг другу парикмахерские услуги. Все бы ничего, но только жителям дома такое соседство не по душе. В теплопункте постояльцы устроили бардак - повсюду мусор и фекалии. Полицейских разгоняли бездомных, но те возвращаются снова и снова, отмечают авторы ролика.