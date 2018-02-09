Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждёнХолодильник – вероятная причина пожара в пятиэтажном доме на улице Володарской
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»09.02.18 19:30

Холодильник – вероятная причина пожара в пятиэтажном доме на улице Володарской

Почти сутки потребовались мурманским спасателям, чтобы справиться с пожаром, вспыхнувшим в одной из квартир дома на улице Володарского, 10. При этом от огня пострадали почти все жилые помещения старого дома с деревянными перекрытиями. Что стало причиной происшествия, как помогут погорельцам горские власти, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Пожар на улице Володарского запомнится спасателям как один из самых сложных за последнее время. И это не пустые слова. В жилом доме  на втором этаже загорелась квартира, случай, если не рядовой, то типичный. Вот только специалистам МЧС пришлось в прямом смысле бороться с огнём на протяжении суток. Дело в том, что перекрытия в «сталинке», построенной ещё в 1954 году, деревянные и пламя очень быстро распространилось по стенам и вентиляции вверх по зданию.  

- Со второго по пятый этаж у нас практически выгорели все квартиры,  - отмечает Юрий Осадчук, начальник Отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска. – Нами оперативно был сформирован  штаб, организованный администрацией города Мурманска для эвакуации людей. Мы эвакуировали десять человек, плюс четыре ребёнка, двое пострадавших были обслужены амбулаторно. С 28 квартиры женщина с термическими ожогами доставлена в больницу «Севрыбы», угрозы её жизни нет.

Долго определять, что же стало причинной возгорания, экспертам не пришлось. Из 28 квартиры, где проживала пенсионерка, спасатели достали старенький холодильник. Предположительно короткое замыкание в электронных компонентах бытового устройства спровоцировала всю цепочку злополучных событий. 

Эвакуированные жители в некоторых случаях не успели взять даже  документы и ценные вещи. На улице людей ждал тёплый автобус, а городские власти оперативно представали пострадавшим жильё в общежитии на проспекте Героев-североморцев. По словам представителей администрации, погорельцам готовы предложить отдельные, недавно отремонтированные комнаты, но пока никто из жителей подъезда такую поддержку не принял, предпочтя разместиться  у родственников или друзей.  

- На сегодняшний день пройти в квартиры, чтобы посмотреть документы, а люди выскакивали и оказались без документов, можно лишь из восьми в пяти квартирах, - отмечает Андрей Здвижков, заместитель главы администрации города Мурманска – начальник управления Октябрьского административного округа. - В настоящий момент в первом, втором и третьем подъездах работает освещение, подана электроэнергия. Сейчас заканчивается работа по отсечению стояков системы отопления четвертого подъезда, чтобы оставшаяся система функционировала в полном объёме.

Ближайшее время пустыне оконные проёмы должны заколотить, а на входе в пострадавший от пожара подъезд будет дежурить охрана. Возможно ли восстановить дом, предстоит определить технической комиссии. Но даже при положительном решении, быстрым такой процесс точно не будет.

В одной из социальных сетей неравнодушные жители  Мурманска уже организовали сбор вещей для погорельцев, присоединиться к акции и оказать посильную помощь может любой.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКомитет ЗАТО в помощь
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 163 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Volk
09.02.18 20:59
Сулаева гнёт свою линию, но тут не получилось. Печально, что таких моментов в работе муниципальных советов мало: депутаты полюбили спокойную жизнь, а люди разуверились в том, что их голос будет услыш
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
Алексей
09.02.18 11:15
Вот так знаки
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
Наталья
08.02.18 23:34
Спасибо за сюжет! Хорошо, что еще есть такие люди, значит не все еще потеряно.
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Главная ошибка большинства собственников квартир МКД, или История про бойлер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире05:10«Мистер Пип». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Реванш». Художественный сериал, (сезон 4, 4 серия) (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области кредитов выдаётся больше, а задолженность по ним сокращается-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 62 копейки, доллар подрос почти на 50 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика