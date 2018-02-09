Холодильник – вероятная причина пожара в пятиэтажном доме на улице Володарской

Почти сутки потребовались мурманским спасателям, чтобы справиться с пожаром, вспыхнувшим в одной из квартир дома на улице Володарского, 10. При этом от огня пострадали почти все жилые помещения старого дома с деревянными перекрытиями. Что стало причиной происшествия, как помогут погорельцам горские власти, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Пожар на улице Володарского запомнится спасателям как один из самых сложных за последнее время. И это не пустые слова. В жилом доме на втором этаже загорелась квартира, случай, если не рядовой, то типичный. Вот только специалистам МЧС пришлось в прямом смысле бороться с огнём на протяжении суток. Дело в том, что перекрытия в «сталинке», построенной ещё в 1954 году, деревянные и пламя очень быстро распространилось по стенам и вентиляции вверх по зданию.

- Со второго по пятый этаж у нас практически выгорели все квартиры, - отмечает Юрий Осадчук, начальник Отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска. – Нами оперативно был сформирован штаб, организованный администрацией города Мурманска для эвакуации людей. Мы эвакуировали десять человек, плюс четыре ребёнка, двое пострадавших были обслужены амбулаторно. С 28 квартиры женщина с термическими ожогами доставлена в больницу «Севрыбы», угрозы её жизни нет.

Долго определять, что же стало причинной возгорания, экспертам не пришлось. Из 28 квартиры, где проживала пенсионерка, спасатели достали старенький холодильник. Предположительно короткое замыкание в электронных компонентах бытового устройства спровоцировала всю цепочку злополучных событий.

Эвакуированные жители в некоторых случаях не успели взять даже документы и ценные вещи. На улице людей ждал тёплый автобус, а городские власти оперативно представали пострадавшим жильё в общежитии на проспекте Героев-североморцев. По словам представителей администрации, погорельцам готовы предложить отдельные, недавно отремонтированные комнаты, но пока никто из жителей подъезда такую поддержку не принял, предпочтя разместиться у родственников или друзей.

- На сегодняшний день пройти в квартиры, чтобы посмотреть документы, а люди выскакивали и оказались без документов, можно лишь из восьми в пяти квартирах, - отмечает Андрей Здвижков, заместитель главы администрации города Мурманска – начальник управления Октябрьского административного округа. - В настоящий момент в первом, втором и третьем подъездах работает освещение, подана электроэнергия. Сейчас заканчивается работа по отсечению стояков системы отопления четвертого подъезда, чтобы оставшаяся система функционировала в полном объёме.

Ближайшее время пустыне оконные проёмы должны заколотить, а на входе в пострадавший от пожара подъезд будет дежурить охрана. Возможно ли восстановить дом, предстоит определить технической комиссии. Но даже при положительном решении, быстрым такой процесс точно не будет.

В одной из социальных сетей неравнодушные жители Мурманска уже организовали сбор вещей для погорельцев, присоединиться к акции и оказать посильную помощь может любой.