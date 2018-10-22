Холодная осень продолжает притуплять внимание Мурманских водителей, которые в свою очередь расслабляются и продолжают нарушать правила дорожного движения. Очередная подборка с городских дорог регионального центра прямо сейчас.

Забывчивость – то качество, которое нельзя допускать на дороге. Участник следующего видео забыл по какой полосе нужно двигаться, но в последний момент все же опомнился и вернулся на свое место.

На следующем видео водитель иномарки не посмотрел на приближающийся справа автомобиль владельца регистратора и продолжил перестроение в крайнюю левую полосы. Только чудом столкновения удалось избежать.

Молодые мурманчане, решившие подзаработать, тоже попали на кадры с видеорегистратора. Юноши сигнализируют водителям, тем самым показывая свободные места на парковке. После того, как автовладелец остановится на нужном месте, ребята просят небольшое денежное вознаграждение. Вполне возможно, что если мелочи в карманах владельца транспортного средства не окажется, автомобиль может пострадать от рук таких паковщиков.