Холодная русская зима, народные узоры и «кровь саамов» – на фестивале «НАМОДНЕНИЕ»

В роскошную атмосферу недели моды погрузились гости главного творческого события весны «НАМОДНЕНИЕ» в Мурманске. Фестиваль традиционно становится стартовой полосой для молодых дизайнеров, художников и модельеров.

Среди произведений искусства Мурманского областного художественного музея модели представляют творения начинающих модельеров. На создание коллекции «Хрустальная» для популярного фестиваля «НАМОДНЕНИЕ» автора Александру Гриб вдохновила холодная русская зима. Девушка работает в трендовом направлении апсайкл – перешивает винтаж.

Александра Гриб, автор коллекции «Хрустальная»: «Мне нравятся сочетание льда и снега, текстуры … Я использовала старые советские сорочки и джинсы».

Яркие цвета, короны и народные элементы узоров притягивают взгляд в коллекции «Несмеянка».

Элина Харитонова, г. Снежногорск: «Узоры предполагают народную стилистику и предполагают девочку задорную и красивую. С октября мы начали придумывать и воплощать костюмы и сейчас уже их выставляем на «НАМОДНЕНИИ».

Для той самой «идеальной» картинки на подиуме важен не только уникальный наряд, но и модель, которая передаст характер и оживит образ.

Лидия Жудро, Анна Шинкарук, модели: «Это очень ответственно. Нужно передать образ, показать идею дизайнера… Но это и классно, мне очень нравится».

«НАМОДНЕНИЕ» впервые увидело свет в 2000 году. Среди художников-модельеров немало тех, кто участвует в конкурсе с самого первого показа и до сегодняшнего юбилейного.

Любовь Носова, руководитель студии «Модный взгляд» г. Петрозаводск: «Здесь всегда очень хороший состав жюри, профессиональный…всегда дельные советы дают… и Васильев был, и Тугова… Есть возможность расти и развиваться коллективу, нам очень нравится. Очень серьёзный подход и модный Мурманск».

Представили здесь и коллекцию «Эвдиалит — кровь саамов», пожалуй, самого известного мурманского модельера Александры Гапанович. Название отсылает к драгоценному камню из северных легенд. Атмосферу в этот момент заполнила самобытная музыка. Что касается одежды, то она вобрала элементы викторианской роскоши: длинные платья, банты, пышные рукава. В марте этого года про «Эвдиалит» узнали на Московской неделе моды.

Александра Гапанович, дизайнер, основательница бренда «Gapanovich»: «Это такой отчётный момент… Всегда волнительно, независимо от того родная площадка или Московская. Это всегда момент трепетный».

На отборочный этап в этом году поступило более 45 коллекций, из которых жюри выбрало 38. Свои проекты представили дизайнеры из Карелии, Архангельской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Переславля-Залесского, а также из Мурманска и Мурманской области. В этом году добавлены специальные номинации «Ренесанс»-апсайклинг и «На стиле 25».