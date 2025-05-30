Холодная русская зима, народные узоры и «кровь саамов» – на фестивале «НАМОДНЕНИЕ»
Среди произведений искусства Мурманского областного художественного музея модели представляют творения начинающих модельеров. На создание коллекции «Хрустальная» для популярного фестиваля «НАМОДНЕНИЕ» автора Александру Гриб вдохновила холодная русская зима. Девушка работает в трендовом направлении апсайкл – перешивает винтаж.
Александра Гриб, автор коллекции «Хрустальная»: «Мне нравятся сочетание льда и снега, текстуры … Я использовала старые советские сорочки и джинсы».
Яркие цвета, короны и народные элементы узоров притягивают взгляд в коллекции «Несмеянка».
Элина Харитонова, г. Снежногорск: «Узоры предполагают народную стилистику и предполагают девочку задорную и красивую. С октября мы начали придумывать и воплощать костюмы и сейчас уже их выставляем на «НАМОДНЕНИИ».
Для той самой «идеальной» картинки на подиуме важен не только уникальный наряд, но и модель, которая передаст характер и оживит образ.
Лидия Жудро, Анна Шинкарук, модели: «Это очень ответственно. Нужно передать образ, показать идею дизайнера… Но это и классно, мне очень нравится».
«НАМОДНЕНИЕ» впервые увидело свет в 2000 году. Среди художников-модельеров немало тех, кто участвует в конкурсе с самого первого показа и до сегодняшнего юбилейного.
Любовь Носова, руководитель студии «Модный взгляд» г. Петрозаводск: «Здесь всегда очень хороший состав жюри, профессиональный…всегда дельные советы дают… и Васильев был, и Тугова… Есть возможность расти и развиваться коллективу, нам очень нравится. Очень серьёзный подход и модный Мурманск».
Представили здесь и коллекцию «Эвдиалит — кровь саамов», пожалуй, самого известного мурманского модельера Александры Гапанович. Название отсылает к драгоценному камню из северных легенд. Атмосферу в этот момент заполнила самобытная музыка. Что касается одежды, то она вобрала элементы викторианской роскоши: длинные платья, банты, пышные рукава. В марте этого года про «Эвдиалит» узнали на Московской неделе моды.
Александра Гапанович, дизайнер, основательница бренда «Gapanovich»: «Это такой отчётный момент… Всегда волнительно, независимо от того родная площадка или Московская. Это всегда момент трепетный».
На отборочный этап в этом году поступило более 45 коллекций, из которых жюри выбрало 38. Свои проекты представили дизайнеры из Карелии, Архангельской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Переславля-Залесского, а также из Мурманска и Мурманской области. В этом году добавлены специальные номинации «Ренесанс»-апсайклинг и «На стиле 25».