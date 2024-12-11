Холодная зима? «Норвежская выставка» поможет – она открыта в Коле, Мончегорске и Апатитах

Делать крупные покупки лучше сейчас, советуют эксперты, особенно те, которые планировали давно, но по разным причинам откладывали. Ведь ценны в будущем вырастут.

На фоне нестабильного курса валют ожидается подорожание многих товаров. Верхняя одежда - не исключение. Купить её по старым ценам можно на «Норвежской выставке».

Делать крупные покупки лучше сейчас, советуют эксперты, особенно те, которые планировали давно, но по разным причинам откладывали. Ведь ценны в будущем вырастут.

Например, для тех, кто хочет приобрести качественную фирменную «Аляску», есть уникальная возможность купить её на «Норвежской выставке» в Коле, Мончегорске и Апатитах.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести качественную фирменную одежду».

Такая идеально подойдёт для повседневного использования, для зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха. На выставке представлено свыше 200 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, «Аляски», дублёнки, шубы и парки. Есть экземпляры, предназначенные для температур до минус 50 градусов.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке самые популярные модели – это «Аляски». «Аляски» есть на разных наполнителях – на кукурузном волокне, верблюжьей шерсти. В вот в этой пух-перо, сверху идёт трехслойная мембрана, которая не продувается ветром, она не намокает вообще. В такой модели можно ходить в мороз, она дышащая. В ней нежарко, она выдерживает температуру воздуха до минус 35 градусов, если под ней даже футболка, то будет тепло».

Покупатель: «Выбрал куртку. Мне подсказали специалисты, сказав, что в этой куртке мне будет классно! Она мне очень хорошо идёт, тем более она хорошо подходит для нашей холодной зимы. Сыну подобрал аналогичную куртку. Я смотрю, тут и качество, и материал - всё на достойном уровне».

Только с 11 по 15 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Коле по адресу: Советский проспект, 26а (в торговом центре «Советский»); в Мончегорске на центральной площади в Торговом Доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (цокольный этаж) и в Апатитах на улице Бредова, 26а (ориентир - воздушные шары).

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