Холодное лето - это не аномалия для Мурманска, заявляют синоптики

Жителей области такие утверждения не согревают, наоборот, всё чаще звучат призывы запустить отопление в дома, ведь терпеть такие сырость и холод в квартирах – настоящее испытание.

По техническим причинам возобновить теплоснабжение невозможно, ведь лето - это пора ремонтов на котельных и сетях. Этот период просто необходим, чтобы подготовить оборудование к зимнему периоду. Впрочем, некоторые социальные объекты энергетики всё же обеспечивают теплом. На этой неделе было принято решение «включить» батареи в ряде детских садов Апатитов, Кировска и Кандалакши. Но в домах северян отопление раньше сентября не появится.

Впрочем, специалисты Гидрометцентра обнадеживают. В регионе уже с ближайшей пятницы начнётся заметное потепление. По прогнозам синоптиков, в некоторые дни столбик термометра поднимется выше отметки в 20 градусов.