Холодное лето – не помеха конкурсу «Мой зелёный город - мой уютный дом»

Со дня на день в Мурманске стартует смотр-конкурс для садоводов-любителей и опытных озеленителей «Мой зелёный город - мой уютный дом». Уже 20 заявок подали горожане, которым не терпится выяснить, кто же облагородил свой участок искуснее, а кому ещё есть над чем поработать.

Конкурс «Мой зелёный город - мой уютный дом» ужа стал для Мурманска доброй традицией. Принять участие в нём могут все желающие: горожане, учреждения и предприятия. За годы существования проекта город заметно преобразился: во дворах стало больше цветов, которые радуют северян и поднимают им настроение даже в пасмурную погоду.

«Я несколько лет была в комиссии, - рассказывает Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов г. Мурманска. - Мы ходили и наблюдали, с каким рвением люди принимают участие в конкурсе. Например, в Восточном микрорайоне жильцы сами привозили растения со всех уголков нашей страны. И как ни странно, но даже те, что привезли с юга страны, они прижились и очень интересная клумба получилась. И для деток тропиночки сделали и маленькие бассейны-фонтанчики».

Как оказалось, даже на Севере очень много садоводов-любителей, вот только не всем украсить свои клумбы позволяет ландшафт. Например, на улице Гагарина, 25 жильцы сетовали на отсутствие хорошей плодородной земли. Совет депутатов города пришёл на помощь будущим участникам конкурса и решил эту проблему. На территорию завезли почву.

«Я думаю, что к осени он действительно преобразиться, потому что подключается управляющая компания, их специалисты наводят здесь порядок. Подключаются собственники и жильцы этого дома, - рассказывает Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Я думаю, что общими усилиями мы увидим этот двор достаточно уютным и благоустроенным».

До старта конкурса «Мой зелёный город - мой уютный дом» остались считанные дни. Уже 17 июля завершиться приём заявок и свою работу начнёт жюри. А пока ещё есть возможность подать анкету и стать участником проекта.