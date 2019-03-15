Холодные воды Семёновского озера приняли спортсменов тепло

Самые морозоустойчивые, смелые, бодрые духом и телом люди планеты эти выходные проведут в Мурманске. На Семёновском озере стартовал III Чемпионат мира по ледяному плаванию. Мероприятие, которое стирает границы между странами, продлится три дня.

400 спортсменов из 13 стран, 17 возрастных категорий и 8 эстафетных команд. Мурманск во второй раз принимает Чемпионат мира по ледяному плаванию. Кроме того, наш город стал колыбелью Кубка Арктики по этой дисциплине. На Семёновском озере эти соревнования стартовали впервые.

«Первый Кубок Арктики по ледяному плаванию, я думаю, хорошо посвятить началу второго столетия в жизни нашего города, - отметил в приветственном слове Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Российской Федерации. - Надеюсь, что эти соревнования будут много лет спутником города-героя Мурманска».

Вода холодная, атмосфера тёплая. Спортсменов зрители встречают громкими криками и аплодисментами. Несмотря на незнание языка друг друга, барьеров в общении сегодня не существует: жаркая встреча в переводе не нуждается.

«Сегодня наступил день, к которому мы шли больше года, - приветствует гостей спортивного праздника Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сегодня мы даём старт и Первому Кубку Арктики по ледяному плаванию!».

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, тоже приветствует гостей областного центра: «Дорогие друзья, мурманчане, гости, участники соревнований! От всей души приветствую вас на такой тёплой Кольской земле. Сегодня у нас проходят не просто соревнования, сегодня праздник - праздник спорта, силы, духа, который зародился здесь - у нас на Кольской земле!».

Некоторые спортсмены знакомы с Мурманском по I Чемпионату, который прошёл в 2015 году. Остальные здесь впервые. Пловец из Марокко Хасан Баракка сегодня ещё наблюдатель. Он будет выступать в воскресенье, а пока с неподдельным интересом рассматривает людей на трибунах, знакомится с соперниками и ростовыми куклами. «Вы знаете, я до этого много занимался плаванием на открытой воде, - рассказывает журналистам Хасан Баракка, спортсмен из Марокко. - А ледяное плавание для себя открыл три года назад. Мы организовали заплыв в Марокко, температура воды составляла 4-5 градусов. Мне понравилось. Я почувствовал себя здоровым, зарядился позитивной энергетикой. Вот поэтому я здесь».

Температура воды в Мурманске немного ниже, всего 3 градуса по Цельсию. На воздухе ещё прохладней - минус один. Но спортсменов это не смущает. Открывают Кубок Арктики заплывы женщин. Им предстоит преодолеть 500 метров в ледяной воде. Испытание это на выносливость. Для тех, кто захочет погреться после ледяной проруби, в стороне от бассейна организовали горячие ванные. Такие купания для организма - несомненно стресс. Но стресс позитивный, утверждают спортсмены. Несмотря на то, что у проруби дежурит отряд спасателей, здоровью подготовленного человека ничто не угрожает. Даже наоборот, многие пловцы верят в омолаживающий эффект леденящих кровь процедур.

Я уже проплыл 500 метров. Ощущения в пальцах подсказывает мне, что здесь немного холоднее, чем во Франции, - говорит Александр Фузо, доктор, пловец из Нормандии. - Холодная вода - это здоровье, потому что стимулирует тело. Это положительный стресс для организма, который его активирует. Это делает людей сильнее».

Свою долю позитивных вибраций получили и зрители. Несмотря на небольшой минус, рядом с открытой водой прохлада ощущается особенно сильно. Но всё равно болельщики с интересом следят за заплывами.

Среди обычных мурманчан можно встретить и начинающих спортсменов. Екатерина Курганова - зритель только сегодня. Уже в воскресенье пловчиха сама со стартовой тумбы бросится в ледяные воды Семёновского озера. Пока же искренне болеет за коллег. «Это сумасшедшие люди! – говорит Екатерина Курганова, начинающий пловец из Гатчины. - Но знаете, я тоже плыву в воскресенье. Да, я тоже плыву, правда, совсем немножко, 50 метров. Но я специально для этого приехала в Мурманск из Гатчины. И начала плавать специально только осенью, потому что захотелось в Мурманск приехать. Увидела, как у вас классно всё организовано».

Отличительная черта соревнований такого формата в Мурманске - отсутствие каких-то строгих барьеров между спортсменом и болельщиками. Конечно, выходить на лёд мурманчанам не дают из соображений безопасности. Но вот сами пловцы охотно подходят к трибунам, пытаются разговаривать и фотографируются.

Продлятся соревнования все выходные. Завтра пройдут заплывы в рамках III Чемпионата мира. А в воскресенье продолжится борьба за Кубок Арктики. Также в субботу вечером в честь чемпионата состоится праздник на площади Пять Углов. Во время него наградят абсолютных чемпионов заплывов. А итоги кубка подведут в воскресенье в актовом зале центра «Лапландия».