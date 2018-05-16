«Хонда» пошла на таран «Лады»

С приходом весны на дорогах Мурманска появились новые участники транспортного потока – мотоциклисты. После зимы многие автовладельцы отвыкли от того, что на магистралях может ездить ещё и юркая двухколесная техника, да и сами байкеры подрастеряли навыки вождения без долгой практики, поэтому аварий с участием мотоциклов ГИБДД фиксировать стали чаще.

В Мурманске на проспекте Ленина водитель мотоцикла «Хонда» при повороте налево не предоставил преимущество в движении отечественной легковушке, которая двигалась во встречном направлении, и протаранил автомобиль. Водитель «Лады» отделался испугом, а вот байкер, как это часто бывает в таких ДТП, получил травмы различной степени тяжести. Его оперативно доставили в медицинское учреждение.

Только за прошедшую неделю на территории Мурманской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. «Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, соблюдения скоростного режима, а так же быть предельно внимательными при управлении транспортным средством», - напомнила прописные истины Инна Башмакова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску.