Хореографическому конкурсу «Хрустальный башмачок» 25 лет!

География участников растёт с каждым годом. В этом году в город подводников с коллективными и индивидуальными номерами приехали около 800 танцоров со всей Мурманской области.

После семи лет в профессиональном спорте, а именно художественной гимнастике, Соня Кудрявцева пришла в танцы, где и поняла, насколько это направление добавляет в её жизнь свободы.

Соня Кудрявцева, танцевальный коллектив «Основание», г. Мурманск: «В спорте определенные правила. Если в танце допускаешь ошибку, то можно подстроить по себя, в гимнастике – любое движение стоит баллов. Если сделаешь что-то неправильно, то будет сбавка».

Коллектив «Основание», как старшее звено, в конкурсе «Хрустальный башмачок» выйдет на сцену в заключительном этапе, пропустив сначала младшие группы. А репетиции, между тем, продолжаются в любую свободную минуту, ведь танец, подчеркивают девушки, это стиль жизни.

Влада Немченко, танцевальный коллектив «Основание», г. Мурманск: «Это помогает расслабиться. Например, после трудного дня в школе приходишь и все эмоции, которые накопились, можешь выплеснуть в танец».

Танцевальное состязание, основанное больше двух десятков лет назад в городе подводников, стало не просто традицией учреждения, но и его визитной карточкой. Например, в этом году на конкурс приехали порядка восьмисот танцоров из разных уголков Мурманской области.

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Хрустальный башмачок» - это неразрывно связанная история с Центром творчества и досуга. В прошлом году мы отметили юбилей центра – 35 лет, в этом отмечаем 25 лет «Хрустальному башмачку».

Сергей Аникиев, член жюри конкурса «Хрустальный башмачок», г. Мурманск: «Точка притяжения, соединения: пообщаться можно, посмотреть на другие коллективы, новые номера, сделать выводы. Это очень важно».

При этом уровень подготовки коллективов и мастерства их наставников мало зависит от территориальной принадлежности – виртуозно танцевать можно как в столице Заполярья и других крупных городах, так и в закрытых муниципалитетах и даже совсем маленьких посёлках.

Наталья Пилипенко, член жюри конкурса «Хрустальный башмачок», г. Мурманск: «То, что касается коллективов, которые работают на этом конкурсе, отличий никаких нет. Здесь очень серьёзные, красивые, правильные коллективы, есть прекрасные педагоги, дети и родители, которые этих детей приводят. Без поддержки родителей сложно сделать коллектив, почти невозможно. Здесь всё в комплексе – это здорово».

В каждой возрастной категории жюри отметило лучшие коллективы. Также вне конкурсных выступлений танцевальные группы, руководители которых судили этапы, преподнесли творческие подарки для зрителей и участников.