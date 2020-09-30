Хорошая новость для любителей попариться – в Мурманске открылась городская баня №2

Карантинное время простоя было использовано с пользой – в бане отремонтировали парное, раздевальное и помывочное отделения. Всех посетителей порадуют тёплые полы, гранитные скамьи, стены со спецпанелями, не допускающими появление и размножение бактерий и вирусов.

В будущем планируется установка вертикального турбосолярия.

Не стоит забывать и про меры предосторожности, связанных с пандемией. Теперь сеансы будут длиться не более 2 часов, при этом одновременно помыться смогут 26 человек, что в 2 раза меньше, чем принимала баня до появления коронавируса.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Меня всё полностью удовлетворяет, но я хотел бы получить обратную связь от мурманчан, их отклики, что их устраивает - не устраивает в новом помывочном отделении. Здесь много что изменилось, на мой взгляд, всё должно понравиться. Но это мои оценки, поэтому будем ждать откликов мурманчан».