Хорошая осанка – показатель здоровья человека. А ещё - это банально красиво

Как заставить себя держать спину ровно расскажет Эллина Ким в новом выпуске передачи «Образ жизни».

Искусство танца - отличное средство, чтобы выразить эмоций и сбросить накопившееся напряжение. Танцевать рекомендуют и детям, и взрослым, ведущим малоподвижный образ жизни, а также тем, у кого есть проблемы с осанкой. Как и любой другой вид физической активности, танцы – часть здорового образа жизни и просто полезное увлечение.

Занятия улучшают координацию движений, развивают ловкость и выносливость. Выбор танцевальных занятий сейчас огромен, отмечает Юлия Савельева, руководитель танцевальной школы.

Танцы чаще всего считают женским увлечением. Но и среди мужчин немало признанных танцоров.

Смотрите сегодня, 27 января, в 20.00 новый выпуск программы «Образ жизни» в эфире «Арктик-ТВ» и на сайте телеканала.