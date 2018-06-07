Хорошая работа по переселению северян отмечена Минстроем России

Министерская оценка. Работу службы муниципального имущества в реализации программы «Жилище» отметили в Минстрое России благодарственным письмом.

Федеральная программа по переселению из ЗАТО Александровск в среднюю полосу России действует уже много лет. Порядок в последние годы претерпевает изменения. Жильё в натуральном виде заменено денежным сертификатом. Средств на реализацию выделяется не так много как хотелось бы. Тем не менее, программа реализуется, в том числе и в ЗАТО Александровск. Хорошая работа МКУ «Служба муниципального имущества» была отмечена федеральным министерством.

- Нами был проведён большой объём работ. В очереди на переселение в нашем ЗАТО около трёх тысяч александровцев, - комментирует факт высокой оценки Юлия Короткова, директор МКУ «Служба муниципального имущества». Нашим специалистам приходится разъяснять множество нюансов по оформлению и получению жилищных сертификатов.