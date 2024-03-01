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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.24 19:30

Хорошая традиция: выпускники 1989 года отмечают 35-летие со дня окончания МГТУ

Давно вы виделись со своими однокурсниками? А когда в последний раз посещали встречу выпускников? Далеко не каждый из нас может похвастаться дружбой спустя годы, но есть выпуски, которые сохранили эту связь.

Выпуск МГТУ 1989 года отметил 35-летие со дня окончания обучения.

Далекий 1989 год – время больших строек и развития Мурманска. Тогда же в одном конце города родилась журналист, которая написала этот сюжет, а в другом в это же время завершил обучение в МГТУ курс бравых парней. Но с тех времен прошло уже 35 лет.

Иван Хорхе, выпускник МГТУ 1989 года: «Сильно изменились однокурсники - уже не молодые».

- А что осталось прежним?

- Много всяких приятностей. Во-первых, приятно видеть всех здоровыми. Второе – посмотреть на наше родное училище и погулять по улицам. В этом чувствуется что-то родное. Мы жили здесь шесть лет, так что очень приятно для нас всё это.

Спустя 35 лет бывшие курсанты вновь собрались вместе. Они слетелись из разных уголков мира в родные стены «Мореходки», которая теперь называется МАУ, чтобы вспомнить былые годы.

Мельвин Арамио, выпускник МГТУ 1989 года: «Мы сюда приехали в 1982 году, наверное 38 лет назад, не помню. И каждые пять лет мы сюда приходим отмечать с ребятами юбилей. Мы очень рады быть здесь, потому что мы из далёкой Панамы. На самолете 14 часов, нет, примерно 20 часов сюда лететь. Далеко».

Но расстояние преодолевается гораздо проще, когда понимаешь, что тебя ждёт встреча с родными людьми. И это не пафосные слова, а правда. Вы только представьте, все эти годы выпускники продолжают общаться друг с другом: делятся радостями и помогают друг другу в трудных ситуациях.

Сергей Колчук, выпускник МГТУ 1989 года: «Прежде всего эти встречи дают новый стимул, а с другой стороны, это похоже на второе рождение. Каждый раз через пять лет заново рождаюсь после встречи со своими друзьями».

- И вы реально дружите?

- Конечно, у нас есть свой сайт. Мы всегда на связи и всегда переписываемся. В любой момент дня и ночи можем друг с другом связываться.

Не забывают выпускники и о родном университете. Те, кто остался жить в Мурманске, следят за его судьбой и помогают развивать сферу образования.

Владимир Григорьев, выпускник МГТУ 1989 года: «Много об этом говорили, но сейчас мы ощущаем уже кадровый голод, нам нужны квалифицированные специалисты. Единственное учебное заведение здесь. Бассейн у нас большой, рыбопромысловых судов больше двухсот на промысле. Соответственно нам нужны кадры квалифицированные. И мы пытаемся каким-то образом помочь университету в морской подготовке».

Сегодня трудно узнать в лицах взрослых мужчин тех молодых парней, которые пришли учиться в поисках морской романтики. Сейчас они серьёзные бизнесмены, капитаны и представители других сфер деятельности, а некоторые уже вышли на пенсию. Но для одного человека в зале они навсегда останутся детьми.

Борис Вульфович, советский и российский учёный, педагог, профессор кафедры судовождения МГТУ, почётный гражданин Мурманска: «Ребята, я живу для вас. Я 61 год здесь. И вы мои очень любимые детки и одновременно мои товарищи, потому что и у вас, и у меня одно звание: мы курсанты роты выпуска 1989 года. Сейчас у нас 35 лет».

Крепкой дружбе этого выпуска можно только позавидовать и взять пример.

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