Хорошее питание – хорошее здоровье у юных северян

В Мурманском центре школьного питания из овощей, мяса и рыбы готовят полуфабрикаты высокой степени готовности. Чтобы продукты остались свежими максимально долго их помещают в вакуумную упаковку, также работает пекарский цех. В настоящее время центр обслуживает 50 муниципальных общеобразовательных учреждений.

«Понятно, что первое - это качество, второе – это должно быть здоровое питание», - отмечает Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск.

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с примерным 24-дневным меню, которое разрабатывается с учётом необходимого количества пищевых веществ и калорийности суточного рациона школьника.

Учреждение работает в тесном контакте с родительским сообществом, занимается выявлением и решением проблем качества питания. Так, согласно ежегодному мониторингу работа школьной столовой устраивает более 80% родителей и учащихся.

Меню соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее использование определенных способов приготовления пищи: варка, паровая обработка, тушение, запекание. Исключены продукты с раздражающими свойствами.

Мониторинг состояния здоровья мурманских детей и подростков показывает, что доля ребят, страдающих заболеваниями, связанных с организацией питания, снижается, а процент обучающихся 1-й и 2-й групп здоровья вырос с 74,5 до 80%.