Городу-герою Мурманску исполняется 101 год! Его история началась 4 октября 1916 года, с тех пор город не перестает развиваться. Сегодня Мурманск, по праву, является столицей Заполярья. Это самый крупный город в мире, расположенный за Полярным кругом. В преддверии праздника съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала, что северяне хотят пожелать своему родному городу на день рождения:

- Желаю, чтобы всегда было чисто, больше парков. Хотелось бы, чтобы была набережная у залива.

- Улова хорошего рыбакам, естественно, потому что я сам рыбак. Всего хорошего.

- Больше детских площадок. Чтобы они были качественные.

- Цвести так же, как сейчас он к нашему удовольствию цветёт. Кругом плитка, кругом чистота. Я очень доволен.

- Чтобы всё у нас было хорошо. Мирное небо над головой! Чтобы люди, которые живут в этом городе, улучшали его, улучшали качество жизни. Всего самого наилучшего.

- Чтобы было позитивных людей здесь много. Мы сами не местные, приезжие, но в восторге от Мурманска.

- Больше новых домов, больше новых скверов, хороших дорог, более улыбчивых людей! Хорошей погоды Мурманску!