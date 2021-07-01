Региональные коммунисты много лет борются за достойную жизнь северян. Недавно члены областного отделения КПРФ представили предвыборную программу для избирателей.

Все эти годы партийцы верны своим принципам – власть должна быть у народа. И они не собираются поступаться ими из-за современных веяний, которые диктует западная мода. Именно поэтому коммунисты продолжают борьбу против несправедливости.

Геннадий Степахно, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Год назад компартия была единственной, кто голосовал в Думе против обнуления президентства, против той Конституции, которую принимали год назад, против пенсионного «людоедства», как мы сегодня говорим».

Также коммунисты продолжают бороться за отмену увеличения пенсионного возраста северян и за повышение пенсий, за отмену транспортного налога, а также пересмотр оптимизации системы здравоохранения.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ: ««2,7 триллиона рублей составляет долг регионов перед федеральным бюджетом. Такое ощущение, что специально загоняют регионы в долги. Наверное, для того, чтобы обеспечить лояльность. Финансовая поддержка регионов крайне важна. Хорошие дороги нужны не только в Москве».

Также коммунисты сообщили, что отправили президенту Владимиру Путину письмо, в котором написали, что члены их партии подверглись административному преследованию за традиционное возложение цветов к памятнику В.И. Ленину.