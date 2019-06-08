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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.19 14:05

ХОРОШИЕ НОАВОСТИ: Наш пёстрый мир – от человека-невидимки до фантастического мороженого

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Ухоженной бородой в Европе или Америке уже никого не удивишь. Но теперь и молодые нигерийцы всё больше уделяют внимания своей внешности. Многие стали завсегдатаями парикмахерских и косметических салонов.

На Кипре появилась миниатюрная парфюмерная фабрика, где туристы могут создать духи методом дистилляции. Такой способ применяли древние киприоты, и их парфюмерные изделия ценили даже правительницы Египта. А в Индии прошёл конкурс мехенди – росписи по телу хной. Начинающие художницы получили возможность отточить свои навыки.

В Милане открывается фотовыставка китайского художника Лю Болиня, которого прозвали человеком-невидимкой. Он использует технику, благодаря которой на изображениях буквально сливается с окружающей средой.

В Автомобильном музее в Лос-Анджелесе проходит первая выставка электрических мотоциклов. Среди экспонатов – дорожные и гоночные байки, а также прототипы.

В Нью-Йорке уже 40 лет работает студия голографии. Её владелец называет голографические творения волшебными.

Погулять по пещерам, сидя за компьютером. Это стало возможным благодаря новой разработке чешских спелеологов. Они снимают объект на видео, а потом создают 3D-анимацию.

В Лондоне открылась выставка под названием «Больше, чем тарелка». Она посвящена производству продуктов питания.

Изысканный вкус и только польза для организма. В США процветает бизнес по производству дизайнерского мороженого. В небольших кондитерских продают замороженный десерт с самыми неожиданными добавками и оригинальной формы.

Кото-кафе уже никого не удивишь. Представители индустрии пытаются найти новые способы привлечь клиентов. И японцам это, кажется, удалось. В Токио открылось кафе, где посетители могут пообщаться с мини-пигами.

 

Комментарии

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А почему сумма за квадратный метр меньше чем по ФЗ ?
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