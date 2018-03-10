ХОРОШИЕ НОВОСТИ: 8 Марта – борьба за равноправие продолжаетсяГубернатор Марина Ковтун поздравила северянок с наступающим Международным женским днём
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День за днём с «Арктик-ТВ»10.03.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: 8 Марта – борьба за равноправие продолжается

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Юлия Копанева. На этой неделе во всем мире отмечали Международный женский день. И если сегодня 8 Марта считается праздником весны и внимания к слабому полу, то изначально он был днём борьбы за права женщин. Праздником тех, кто в своё время отказался мириться с ролью молчаливой спутницы, которая должна думать не о книгах и науках, а о шляпках и туфельках. Благодаря им большинство стран мира давно признало за прекрасной половиной человечества право на образование, труд и свободу выбора.

Китаянка Кристал Чэнь – жертва геноцида XXI века. Ей чудом удалось выжить и теперь она хочет спасти других - донести миру правду о репрессиях, которые власти Китая пытаются тщательно скрыть.

Похищение невест и принуждение к замужеству несовершеннолетних – по-прежнему большая проблема в Кыргызстане. Самая молодая женщина-депутат парламента пытается изменить ситуацию.

Молодая жительница Нью-Йорка решила жить, не загрязняя окружающую среду отходами. За пять лет она скопила только небольшую горстку мусора, который уместился в пол-литровую банку.

Какие города самые опасные и самые безопасные для женщин? Ответ на этот вопрос искали в одном из крупнейших международных агентств «Томсон Рейтер». Исследования проводились в крупнейших городах мира, с населением более 10 миллионов человек.

С каждым годом работающих женщин становится всё больше, однако далеко не везде их труд ценится наравне с мужским. А в некоторых странах по сей день остаётся, без преувеличения,  рабским.

Но и среди пакистанских женщин есть те, которые не сдаются и готовы до последнего бороться за равные права. Одна из них - Малала Юсуфзай. Недавно юная правозащитница из Пакистана, получившая Нобелевскую премию мира, открыла школу для девочек в Ливане.

Камбоджа - страна, в которой роли людей разных полов чётко определены и редко пересекаются. Так, перевозка пассажиров – занятие традиционно мужское. Однако, одна студентка решила изменить ситуацию, и у неё это получилось. Теперь на экскурсию по столице можно отправиться на скутере, за рулём которого будет женщина.

Женщина за рулём машины — крайне редкое явление и для Индии. Тем более, если речь идёт о такси. Но представительницы прекрасного пола постепенно осваивают и эту профессию, несмотря на явное недовольство со стороны мужчин.

Мнение о том, что любая представительница слабого пола сможет преуспеть в мужском бизнесе, если не испугается, доказывают и в Великобритании. На престижной улице портных в Лондоне, где больше двухсот лет работали исключительно мужчины, появилось первое ателье, которое возглавила женщина.

О сильных духом современных женщинах, способных справиться с любыми трудностями, решил рассказать один из уличных художников Лондона. Его проект называется «Тебя хватит».

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