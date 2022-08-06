ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Бабушки из Нью-Джерси осваивают танец живота, а в Японии разработали робопалец с живой кожей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Мария Рябенкова. Миллионы американцев с серьёзными проблемами со здоровьем зависят от детей в возрасте 18 лет и младше, которые частично или полностью обеспечивают уход за ними дома. Точное число определить сложно, но исследователи считают, что в стране уходом занимается до 10 миллионов детей.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Мария Рябенкова.

Миллионы американцев с серьёзными проблемами со здоровьем зависят от детей в возрасте 18 лет и младше, которые частично или полностью обеспечивают уход за ними дома. Точное число определить сложно, но исследователи считают, что в стране уходом занимается до 10 миллионов детей.

Студенты медицинских вузов Великобритании теперь будут проходить обучение на голограммах. Такую технологию внедрят уже в следующем году. Обещают смоделировать самые разные ситуации.

В Аргентине открыли новый метод лечения спинальной мышечной атрофии– заболевания, которое лишает человека способности ходить, говорить, а иногда и дышать. Новый способ может оказаться эффективнее и намного дешевле.

В Великобритании создали специальный гель, который можно использовать для восстановления повреждений, вызванных сердечными приступами. Он может доставлять регенерирующие стволовые клетки в ту часть органа, которая нуждается в лечении.

В Японии разработали робопалец с живой кожей. Она обладает клетками, способными к росту и восстановлению.

Британские исследователи разработали новый тип электронной кожи. Она может чувствовать боль и запоминать различные типы прикосновений. Вместо одного процессорного центра в кожу встроены синаптические датчики. Каждый из них имитирует способность нашего мозга к обучению.

В Пакистане разработали приложение для глухих. Оно помогает людям с нарушениями слуха общаться с теми, кто не знает языка жестов.

Бразильские волонтёры придумали необычный подарок для слепых и слабовидящих людей. Они катаются с ними на велосипедах-тандемах вдоль пляжей Рио-де-Жанейро.

Французский бренд «Yves Saint Lauren» разработал гарнитуру, которая сканирует ваш мозг. А нужна она для того, чтобы выбрать идеальный парфюм. Давайте посмотрим.

Новый проект швейцарских братьев-близнецов Риклин. Они установили один из своих отелей без стен прямо у дороги и заправки. Зачем – давайте узнаем.

Бабушки из Нью-Джерси осваивают новую активность. Танец живота для бодрости тела и духа.