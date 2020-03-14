ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Бионический протез и игра на скрипке во время операции

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Молодой кенийский изобретатель разработал инвалидную коляску-скутер на электромоторе. Такой транспорт он делает практически полностью из вторсырья. Он устойчивый, надёжный и экологичный.

Бывший десантник стал первым британским военным ветераном, которому государство оплатило бионический протез. Теперь мужчина счастлив, потому что может полноценно проводить время с дочкой.

Некоторые недуги лишают людей возможности нормально ходить. Но благодаря изобретению дизайнера из Нидерландов жизнь таких больных меняется к лучшему. Помогает им велосипед для пеших прогулок.

Жительница Германии хочет сделать жизнь тех, кто прикован к инвалидной коляске, более комфортной. В её родном городе не хватает пандусов, поэтому она начала делать их из Lego.

Индийская школьница вдохновляет других детей-инвалидов тем, что рисует картины пальцами ног. Девушка мечтает стать профессиональной художницей.

Уникальную операцию провели в одной из лондонских клиник. Пациентка играла на скрипке, пока медики удаляли ей опухоль в мозгу. На такой шаг пошли, чтобы сохранить весь функционал руки женщины.

В Нью-Йорке в нескольких центрах предлагают бесплатные фитнес-тренировки. Посетительницы занятий отмечают, что это помогает им худеть.

Гибридный фитнес стал популярным трендом в Голливуде. Люди записываются на занятия, которые объединяют йогу, балет и активные кардиотренировки.

Жители американского штата Нью-Гэмпшир решили позаниматься йогой в заснеженном лесу. Упражнения и свежий воздух помогают им снять повседневное психологическое напряжение.

На фоне нехватки профессиональных психиатров в Сомали некоторые жители этой страны обращаются к так называемой гиенотерапии. В народе верят, что гиены способны лечить людей от депрессии.

В польском хосписе детям с тяжёлыми заболеваниями помогает щенок-терапевт. Этот французский бульдог пока не прошёл обучения, но уже умеет радовать и успокаивать маленьких пациентов.