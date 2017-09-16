ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Большие и добрые слоны нуждаются в нашей защите«Норникель» увеличивает перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.09.17 13:29

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Большие и добрые слоны нуждаются в нашей защите

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ».

На этой неделе во многих странах мира отмечали Всемирный день защиты слонов. За последнее десятилетие популяция африканских слонов резко сократилась из-за браконьеров, которые охотятся за ценными бивнями.

В Кении продолжают воплощать в жизнь программу, призванную предотвратить конфликты между дикими слонами и человеком. На животных надевают радиоошейники, чтобы отслеживать их перемещение.

После того, как активисты изучат пути передвижения слонов, для животных создадут безопасные подземные переходы под трассами и новой железнодорожной линией.

Крупнейшую операцию по переселению слонов проводят в Малави. За два года на новое место жительства планируют переместить 500 толстопятых.

Фермеры Таиланда нашли новый способ отпугнуть голодных диких слонов от своих посевов. Вместо использования оружия или ограждений под напряжением, они решили воспользоваться страхом толстокожих перед обычными пчёлами.

Особенно почитают слонов в Таиланде. Ежегодно здесь устраивают Чемпионат по поло на слонах. Турниры - благотворительные. Все собранные средства идут на защиту диких и приручённых серых гигантов.

Весной в Таиланде отмечают День слона. Тайцы благословляют слонов и кормят их фруктами. Такая церемония проходит по всему королевству. Ведь в стране это животное считается священным. А ещё каждый год весной в тайском городе Ают-хая туристы, слоны и местные жители устраивают водные бои. Так в стране готовятся к Сонгкрану - тайскому Новому году.

В этом году парад слонов в Таиланде побил рекорд Азии. В шествии приняли участие 250 животных.

Слонов в одном из тайских природных парков убаюкивают колыбельными. А в индийском городе Матхура для слонов вяжут свитеры.

В японском зоопарке появилось новое интерактивное развлечение для слонов и посетителей. Толстокожие гиганты плавают в новом прозрачном бассейне, а зрители любуются на необычное зрелище.

В Камбодже на этой неделе провожали на пенсию 54-летнюю слониху. В этой стране она местная знаменитость, поэтому церемония прошла со всеми почестями.

Для буддистов слоны - символ духовных знаний. Десятки тысяч человек собрались на улицах ночного Коломбо в Шри-Ланке, чтобы насладиться зрелищным шествием. Оно посвящено визиту Будды в эту страну, который состоялся 2,5 тысячи лет назад.

На Шри-Ланке каждый год проходит фестиваль Эсала Перахера. Многодневный праздник посвящен реликвии буддистов. В мероприятии участвуют все храмовые слоны страны.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 620 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Другой взгляд
16.09.17 12:23
Сейчас в сети можно много найти откликов по поводу пятничной политической тусовки в сквере на улице Ленинградской. Попытаюсь отметить здесь то, что осталось за вниманием активных пользователей некотор
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
SuhiRos
16.09.17 09:30
Соглашусь с sosed51, но хочу заметить, что диагноз путинской власти - «воровская» - поставлен Навальным, да и не только им, - правильный. Другое дело, а кто сможет выдержать искушение шальными деньгам
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
Мария
15.09.17 21:18
Хорошее шоу, но не более. Для молодёжи это подходит!
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)00:25«Англия в общем и в частности». Документальный цикл, 5 серия (12+)
-PRO ДеньгиМиллиарды рублей налогов текут в бюджет страны и региона-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика