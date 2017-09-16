ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Большие и добрые слоны нуждаются в нашей защите

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На этой неделе во многих странах мира отмечали Всемирный день защиты слонов. За последнее десятилетие популяция африканских слонов резко сократилась из-за браконьеров, которые охотятся за ценными бивнями.

В Кении продолжают воплощать в жизнь программу, призванную предотвратить конфликты между дикими слонами и человеком. На животных надевают радиоошейники, чтобы отслеживать их перемещение.

После того, как активисты изучат пути передвижения слонов, для животных создадут безопасные подземные переходы под трассами и новой железнодорожной линией.

Крупнейшую операцию по переселению слонов проводят в Малави. За два года на новое место жительства планируют переместить 500 толстопятых.

Фермеры Таиланда нашли новый способ отпугнуть голодных диких слонов от своих посевов. Вместо использования оружия или ограждений под напряжением, они решили воспользоваться страхом толстокожих перед обычными пчёлами.

Особенно почитают слонов в Таиланде. Ежегодно здесь устраивают Чемпионат по поло на слонах. Турниры - благотворительные. Все собранные средства идут на защиту диких и приручённых серых гигантов.

Весной в Таиланде отмечают День слона. Тайцы благословляют слонов и кормят их фруктами. Такая церемония проходит по всему королевству. Ведь в стране это животное считается священным. А ещё каждый год весной в тайском городе Ают-хая туристы, слоны и местные жители устраивают водные бои. Так в стране готовятся к Сонгкрану - тайскому Новому году.

В этом году парад слонов в Таиланде побил рекорд Азии. В шествии приняли участие 250 животных.

Слонов в одном из тайских природных парков убаюкивают колыбельными. А в индийском городе Матхура для слонов вяжут свитеры.

В японском зоопарке появилось новое интерактивное развлечение для слонов и посетителей. Толстокожие гиганты плавают в новом прозрачном бассейне, а зрители любуются на необычное зрелище.

В Камбодже на этой неделе провожали на пенсию 54-летнюю слониху. В этой стране она местная знаменитость, поэтому церемония прошла со всеми почестями.

Для буддистов слоны - символ духовных знаний. Десятки тысяч человек собрались на улицах ночного Коломбо в Шри-Ланке, чтобы насладиться зрелищным шествием. Оно посвящено визиту Будды в эту страну, который состоялся 2,5 тысячи лет назад.

На Шри-Ланке каждый год проходит фестиваль Эсала Перахера. Многодневный праздник посвящен реликвии буддистов. В мероприятии участвуют все храмовые слоны страны.