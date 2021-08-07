ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Бразильские биологи восстанавливают мангровые леса, а власти Мексики спасают храм Пернатого змея ацтеков

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данил Клепиков.

В то время как жители Южного Судана страдают от нехватки продовольствия из-за боевых действий, тайские военные обучают их тонкостям своей кухни. Они также проводят мастер-классы по выращиванию сельхозкультур.

Некоторые жители Австралии смогли изрядно сэкономить за счёт того, что в их дома поступает исключительно солнечная энергия. И ожидается, что таких жилищ будет всё больше.

Стирка белья вручную – тяжёлая работа. И ей по-прежнему занимаются тысячи женщин в бедных странах. Но на помощь им пришёл британский изобретатель Нав Савней. Он создал компактную стиральную машину, которой не нужно электричество.

Зачем Сенегалу круглые сады, похожие на огромные клумбы? Оказалось, что их высаживают в надежде остановить наступающую пустыню. А ещё на них выращивают овощи.

Новое приложение, разработанное в Канаде, помогает понять, что чувствует ваша кошка. Программа работает на искусственном интеллекте. Всё, что нужно сделать, – это сфотографировать морду своего питомца.

Австралийские учёные взялись за изучение угрей. Эти рыбы мигрируют на тысячи километров и могут многое рассказать не только о своей жизни, но и среде обитания.

Бразильские биологи занялись восстановлением мангровых лесов в бразильском заливе Гуанабара. Они намерены высадить их на территории площадью в 75 футбольных полей. Однако процесс может занять 100 лет.

Лондон надеется привлечь больше туристов новой достопримечательностью, которую назвали «Холм Мраморной арки». 25-метровую гору зелёного цвета, расположенную на углу Гайд-парка, откроют к концу этого года.

Спасти храм Пернатого змея ацтеков решили власти Мексики. Теперь ищут компанию, которая бы создала защитную крышу.

В Киеве появилось более 30 мини-скульптур. Благодаря им можно узнать интересные факты об истории города. На днях установили очередную в виде старинной киевской гривны.

Построить копию гиперкара «Bugatti» своими руками, да, ещё и не видев его вживую. Это кажется сложной задачей, но не для иранского мастера из Шахрияра. Несмотря на отсутствие помощников и высокотехнологичного оборудования, он твёрдо идёт к своей мечте.