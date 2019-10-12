ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Человек может многое, или Пляж для инвалидов и гончар с одной рукой

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

В Ирландии небывалыми темпами растёт спрос на безалкогольные напитки, поскольку местные жители переключаются на здоровый образ жизни. В Дублине даже появился бар, где вам не предложат ни капли спиртного.

Индийская семья из 25 человек страдает от врождённой аномалии. Из-за полидактилии у всех - от мала до велика - пальцев на руках и ногах больше, чем нужно.

В Мексике мигранты, потерявшие ноги, заново учатся ходить. Они пострадали во время поездки на «поезде смерти», пытаясь добраться до США. Реабилитационную программу для таких людей запустил Красный Крест.

В Индии мужчина без одной кисти пошёл наперекор всем предрассудкам. Он создаёт из глины прекрасную посуду и помогает семье зарабатывать на жизнь.

На одном из марокканских пляжей позаботились о людях с инвалидностью. Волонтёры оборудовали для них специальные спуски, а также подготовили средства для безопасного купания.

Рак на ранних стадиях поможет находить новая технология. Её разработали в индийском штате Махараштра. Диагноз можно поставить всего за 3,5 часа.

Британские учёные выяснили, что качать мышцы не поздно и после 60-ти. Причём тренировки с поднятием веса для пожилых не только не опасны, но и полезны. Медики рекомендуют пожилым людям делать физические упражнения регулярно.

Совершенствование по методике древней китайской школы помогло пожилой американке не просто стать здоровым человеком. Она увлеклась триатлоном и даже заняла призовое место на соревнованиях. Но она говорит, что её цель не победа, а кое-что другое.

Игрой в регби никого не удивишь. Но в Японии существует 150 клубов, в которых состоят спортсмены старше 40 лет. А самый пожилой из активных игроков – 86-летний Рюити Нагаяма.

Занятия фитнесом - почти всегда большой труд. Но иногда даже дополнительная нагрузка приносит радость, особенно, если её создают миловидные козочки, запрыгивающие вам на спину. Именно так проходят занятия пилатесом на одной шотландской ферме.