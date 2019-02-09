ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Чем бы люди не тешились, или Паримся в 19 банях и заводим домашних свинок

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

В ЮАР может появиться африканская версия «Музея мадам Тюссо». Местный скульптор уже создал восковые фигуры знаменитых футболистов, актёров и политиков.

Всё больше южнокореянок начинают противостоять давлению со стороны индустрии мод. Они говорят, что она заставляет их выглядеть определённым образом. Девушки призывают начать ценить естественность.

В Париже с конца XIX века работает фехтовальный клуб, и традиции в нём не меняются. Фехтование там преподают как искусство, а не как спорт.

Чем болели люди пятьсот лет назад, поможет узнать мумифицировавшееся тело неизвестного мужчины. Его останки нашли в середине прошлого столетия в стене эквадорской церкви. Теперь их изучат лучшие специалисты мира.

Аргентинские учёные открыли новый вид динозавра. Его шея покрыта огромными костяными шипами, напоминающими рога современных животных.

В самой высокой точке Германии работает немецкий почтальон. Каждый день он добирается до почтового отделения по канатной дороге и оказывается на высоте трёх тысяч метров над уровнем моря.

На северо-востоке США уже 120 лет добывают природный лёд для старинного лагеря отдыха. Его гости хотят охлаждать продукты тем же способом, что и их прадеды. Благодаря этому давняя традиция поддерживается до сих пор.

В Японии ещё продолжается зима, но уже можно полюбоваться весенними цветами. Правда, они созданы с помощью искусственного интеллекта и технологии дополненной реальности.

В Италии состоялся Мировой чемпионат по натурбану – спуску на скорость на санях по естественной трассе. Кто одержал победу, узнаем сейчас.

А в испанской Жироне прошли соревнования по полётам в аэродинамической трубе. Участники показывали своё мастерство в одиночных и групповых выступлениях.

Европейский банный марафон прошёл в Эстонии. Команды-участницы попарились в 19 различных банях.

С наступлением года Свиньи на Тайване свинок начинают чаще заводить в качестве домашних питомцев. Защитники животных беспокоятся, что скоро появится много выброшенных свинок. Эксперты призывают соотечественников сперва получше изучить поведение этих животных.