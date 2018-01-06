ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Чем нас порадовал 2017 год – подводим итоги

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ», в студии Лиза Булычева. Новый год - время подводить итоги. Сделаем это и мы. Мировые автогиганты в 2017 году представили немало новинок. Повышенное внимание уделили электрическим и беспилотным технологиям. Впрочем, о мощности, роскоши и размерах производители тоже не забыли. Давайте вспомним, какие новинки нам представили в минувшем году.

Мир ювелирных украшений в 2017-ом вращался вокруг бриллиантов. Бесцветные, розовые, жёлтые, выращенные в лабораториях и просто огромные. Давайте вспомним самые примечательные бриллиантовые лоты и экспонаты минувшего года.

В 2017 году главным технологическим трендом стал «Интернет вещей». И охватил он все сферы: от сада и дома- до аксессуаров для домашних питомцев и приятных безделушек.

Кто из звёзд связал себя узами брака в 2017? В минувшем году среди молодожёнов оказались звёзды кино, музыканты и знаменитые спортсмены.

В Греции, не смотря на финансовый кризис, в прошлом году на пике популярности оказались салоны красоты. Экономисты называют это «эффектом губной помады». Это, когда люди, которые не могут позволить себе дорогостоящие покупки, тратят деньги на менее дорогие товары, чтобы почувствовать себя лучше.

Новый год — время не только подводить итоги, но и строить планы на будущее. В Гонконге, регионе с самой дорогой в мире недвижимостью, пытаются найти способ, как сделать жильё доступнее. Среди решений: дома из бетонных труб и грузовых контейнеров.

Индийские ремесленники, которые делают игрушки из дерева, в новом году получили надежду на то, что их дело не умрёт. Всё благодаря новой программе правительства по поддержке малого бизнеса.

Десятки филиппинских художников нарисуют старые здания столицы, которые планируют снести. Они надеются привлечь внимание к тому, что исторические достопримечательности страны плохо сохраняют.

Любовь одного серба к историям о Робин Гуде превратилась в дело всей его жизни. Он создаёт луки и стрелы по старинным технологиям, воссоздавая оружие своего кумира.

Почувствовать себя настоящей кинозвездой можно в новом отеле в Лондоне. Помимо соответствующего интерьера, в нём есть номера, окна которых выходят на кинотеатр «Одеон», в котором во время кинопремьер по красной дорожке проходят мировые звёзды.