ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Чешские бутерброды захватывают США, а из индонезийских тюрем выпускают баристов

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Юлия Копанева.

Его запах вызывает видения из ада, а вкус – по истине райское наслаждение. В Таиланде начался сезон дуриана. Несмотря на то, что этот плод имеет весьма специфический аромат, желающих отведать его весьма много.

Для кого-то дикие растения - просто бесполезный сорняк. Но на курсах американского этноботаника можно узнать, какие из этих растений ядовиты, а какие годятся в пищу. Из последних, учёный учит готовить салаты и напитки, богатые витаминами.

Индийским фермерам больше не нравится выращивать рис и бананы. Говорят, это долго и затратно. Теперь они активно переключаются на шпинат.

В Кении фермерские хозяйства применяют новые технологии. В стране разработали телефонное приложение, которое помогает управлять сразу несколькими хозяйствами удалённо.

Испанский ресторан класса люкс продвигает экологичность и завоёвывает мировое признание. Шеф-повар этого заведения – обладатель трёх звёзд Мишлен. Для приготовления своих блюд он использует выращенные местными фермерами продукты, очищенную дождевую воду, а также геотермальную и солнечную энергии.

На вегетарианском рынке США появились гамбургеры. Естественно, в них нет мяса, но котлеты на вид и вкус очень похожи. Называют новый продукт «Импосибл», то есть «Невозможный».

Традиционный чешский бутерброд готовится выйти на мировой рынок. Первым делом чешские предприниматели планируют наладить продажи оригинальной закуски в США.

В одной из индонезийских тюрем заключённых обучают профессии бариста. Тем, кто прошёл курсы успешно, помогают найти работу после освобождения.

Найти работу в Австралии даже местным жителям бывает сложно. А мигранты из Африки сталкиваются с ещё большими трудностями. Однако власти штата Виктория решили это исправить.

Выходец из Турции предлагает изнывающим от жары жителям Берлина охладиться турецким мороженым «Дондурма». Немецких покупателей пока немного, но энтузиаст старается привлечь их внимание прямо-таки цирковыми трюками.