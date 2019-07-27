ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Чревоугодие - ниндзя-кафе и роботы-официанты

Всем привет! Вы смотрите программу « Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

В столице Японии открылось ниндзя-кафе. В нём посетители могут приобщиться к жизни средневековых воинов: выпить имбирный чай и пометать звёздочки.

Кстати, топ-50 лучших ресторанов мира в этом году возглавил французский «Mirazur». А церемония награждения впервые прошла в Азии.

В Южное Корее появляется всё больше кафе, где официантами и баристами работают роботы, а не люди. Впрочем, в стране видоизменяются и многие другие индустрии, связанные с обслуживанием.

Австралийский изобретатель утверждает, что создал новый способ обработки молока без нагревания. Такой продукт может храниться до 60 дней.

Тем временем, индийский фермер решил упростить процесс сбора урожая с высоких пальм. Он изобрёл машину для подъёма на деревья. Теперь до верхушки 30-метровой пальмы можно добраться за полминуты, быстро и безопасно спуститься.

Нигерийский стартап предоставляет холодильные камеры для торговцев на рынках и небольших фермерских хозяйств. Это помогает сократить пищевые отходы в стране, где 30% произведённых продуктов оказывается на свалках из-за неэффективного сбора урожая и хранения.

А власти японского города Камакура для борьбы с мусором на улицах ввели правило, запрещающее туристам есть во время прогулки.

В Сеуле есть должность «леди-йогурт». Немолодые женщины колесят по городу на мотохолодильниках и развозят пожилым молочные напитки.

В Израиле проходит крупнейший в мире веганский фестиваль. На нём предлагают не только отведать растительную пищу, но приобрести различные приспособления для её выращивания.

Сладкие и гигантские. Такие манго привезли на фестиваль в Индии. Этот сорт под названием «Нурджахан» выращивают только в одной индийской деревне. Зрелые плоды могут весить до пяти килограммов.

Окунуться в мир фруктов, искусственных и натуральных, предлагают в новом музее в Лос-Анджелесе. На фоне ярких экспонатов получаются отличные фотографии, а на дегустационных станциях можно попробовать экзотические плоды.