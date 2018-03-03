ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Чудеса мировой кухни – грядки в ресторане и обед в салоне самолётаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Пожить для себя, или Семья без детей
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День за днём с «Арктик-ТВ»03.03.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Чудеса мировой кухни – грядки в ресторане и обед в салоне самолёта

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Алина Кузнецова. И сегодня мы поговорим о кухне. Тефтели без мяса и говяжьи гамбургеры без говядины – именно такой может стать еда будущего. Одна американская компания добивается того, чтобы люди  перешли на растительную диету и перестали наносить вред экологии.

Многие венесуэльцы идут на отчаянные меры, чтобы свести концы с концами. Рискуя здоровьем, они роются в иле на дне грязной реки в надежде найти украшения и обменять их на еду.

Горнолыжный курорт на севере Италии должен был закрыться уже в этом году. Спасла его идея местного ресторатора и мигранты из Африки.

Международный аэропорт в Индии идёт в ногу с модой на экологичность. Он не только перешёл на альтернативные источники энергии, но и обеспечивает своих работников и пассажиров свежими овощами.

А как насчёт выращивания еды прямо в ресторане? В Берлине доказали, что это не только возможно, но ещё и очень востребовано.

В ОАЭ появилась первая на Ближнем Востоке ферма по выращиванию устриц. Теперь она поставляет продукцию в лучшие рестораны страны и мира.

Стать обладателем звезды Мишлен — заветная мечта многих ресторанов. Однако в последнее время всё больше шеф-поваров предпочитают отказаться от престижного признания. Почему – давайте узнаем.

В Индонезии учат делать качественный и вкусный шоколад. Такие курсы проводят, чтобы повысить популярность этого лакомства среди жителей страны. Сейчас они съедают в среднем всего 300 граммов шоколада за год.

Италия знаменита своим кофе. Но в Риме находится одна легендарная чайная, которая празднует свой 125-летний юбилей. В народе её называют «уголок Англии».

Молодая японская компания предлагает своим клиентам пообедать в ресторане - копии салона самолёта первого класса. А затем — отправиться в импровизированное путешествие по миру.

Итальянцы разделились на два лагеря и вступили в битву, правда, в шуточную. Их оружие - сочные апельсины, которые они с удовольствием бросают друг в друга.

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