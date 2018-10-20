ХОРОШИЕ НОВОСТИ: День повара, или Праздник живота – это серьёзно

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Елена Щетинникова. Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник - День повара - отмечают кулинары всего мира. Именно им мы посвятим сегодняшний выпуск.

Известный итальянский шеф-повар и обладатель звёзд Мишлен кормит бездомных изысканными блюдами. Готовят их из остатков продуктов.

Шеф-повара Мексики спасают от исчезновения одну из достопримечательностей страны - плавучие острова чинампы. Их возводили индейцы в доколумбовы времена и занимались на них земледелием.

Один из ресторанов южноафриканского Кейптауна попал в список 10-и лучших по версии веб-сайта «TripAdvisor». Здесь посетителям предлагают экспериментальную и креативную кухню, а также путешествие на дегустацию в волшебный сад.

В столице Марокко открыли курсы для безработных. Людей учат готовить, после чего помогают найти работу в ресторанах. Некоторые из выпускников теперь трудятся в первоклассных заведениях питания города.

Кухня без отходов - такую цель поставило перед собой одно австралийское предприятие общественного питания. Выполнить её планируют к концу года. Если вам не нравится ужинать в ресторане, это вовсе не означает, что надо отказываться от изысканного меню. Шеф-повар может прийти и к вам домой.

А ещё на вашей кухне может творить повар-робот. Пока он не способен приготовить любое блюдо, но успешно учится кулинарному искусству у людей, в том числе - у лучших шеф-поваров.

Видеоблогер из Китая мисс Еа стала звездой Интернета. Она выкладывает в сеть смешные ролики о том, как готовит блюда в офисе, используя все подручные средства. Например, печёт блины на корпусе компьютера. «Съедобное приключение» устроили в Лондоне для поклонников сладкой выпечки. Искусные кондитеры представили на фестивале «Cake & Bake» 80 тортов-шедевров.