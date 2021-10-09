ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Дикий мёд до сих пор добывают в Башкирии, а в сибирском Бердске делают из рыбьих шкурок дорогую и высококачественную кожу

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Марина Шумилова.

Современное образование в США подвергается критике. Школы обвиняют в прогрессивизме и продвижении таких вещей, как критическая теория рас. Но одна школа применяет противоположный подход. Она возрождает классическое обучение, а главное, объясняет школьникам, зачем они учатся.

После извержения вулкана Ньирагонго, одного из самых опасных в Африке, многие семьи были вынуждены бежать и поселиться в других районах Конго. Теперь для детей переселенцев устраивают заводные уроки танцев.

Музей пластиковых отходов создали в Индонезии. На подготовку ушло три месяца. Материал для экспонатов собрали в реках и на пляжах.

Башкирский заповедник Шульган-Таш – единственное место в России, где сохранилась старинная традиция добычи мёда диких пчёл. Такое ремесло называется бортничество. В Башкирии оно передаётся от отца сыну.

В сибирском городе Бердск делают из рыбьих шкурок дорогую и высококачественную кожу. Так компания избавляет природу от отходов и даёт людям возможность купить уникальные вещи.

Как подзаработать, сохранить биоразнообразие природы и похудеть? Ответ на эти вопросы нашли жители тихоокеанского острова. Они начали строить каноэ.

Американская семейная пара проводит каждое лето в борьбе с пожарами. В то время как супруга сидит на горе и ищет очаги возгорания с биноклем, её муж прыгает с парашютом прямо в огненное пекло.

Странные борцы с природными пожарами появились на холмах Ирландии. Бородатые и прожорливые…

Взять на работу кошку можно в Чикаго. Маленькие хищницы помогают городу избавиться от крыс. Таких питомцев нанимают предприятия и простые местные жители.

Кладку головастой черепахи впервые обнаружили на северном побережье Средиземного моря недалеко от Венеции. Хотя эти рептилии заплывали даже в Баренцево море, но так далеко от тёплых берегов никогда не гнездились.

Заняться подводной йогой предлагают на карибском курорте в Сент-Люсии на Карибском море. Эта своеобразная терапия помогает людям отвлечься от проблем и успокоиться.