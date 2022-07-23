ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Для борьбы с глобальным потеплением учёные ищут суперводоросли, а в Кении построили солнечную мини-электростанцию

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Екатерина Дементьева. В Мексике запустили проект по компостированию органических отходов. Это помогает уменьшить количество мусора на свалках и одновременно получать безвредное удобрение.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Екатерина Дементьева.

В Мексике запустили проект по компостированию органических отходов. Это помогает уменьшить количество мусора на свалках и одновременно получать безвредное удобрение.

Миллионы тонн пластика ежегодно попадают в океан, из-за чего погибают морские растения и животные. Спасти его от загрязнения пытаются с помощью очистки рек по всему миру. Для этого применяют различные технологии.

Роботизированная система помогает учёным искать так называемые суперводоросли, которые могут бороться с изменением климата. Крошечные водные растения избавляют атмосферу от CO 2 в 40 раз эффективнее, чем деревья.

Дайверы в Кении помогают восстанавливать коралловые рифы. Они устанавливают в океане конструкции, к которым прикрепляют кораллы, выращенные в специальных питомниках.

Конголезский беженец построил солнечную мини-электростанцию в Кении. Она бесперебойно обеспечивает электроэнергией 200 магазинов и другие коммерческие заведения.

Группа исследователей из Уганды разработала систему мониторинга загрязнения воздуха, которая предназначена для местной окружающей среды. И она намного дешевле, чем американский импорт.

Индийский отель решил сократить свою зависимость от угля и другого ископаемого топлива. Вместо окон на нём установлены солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию даже в избытке.

Городская ферма Брюсселя освоила экопроизводство грибов. Вешенки выращивают на кофейной гуще, собираемой в десятках кофеен по всей стране.

В центре Бангкока, окружённый небоскрёбами и шумными улицами, расположился зелёный оазис. Это небольшой лесопарк, где люди могут спастись от жары, пыли и гула машин, подышать свежим воздухом. Недавно территорию парка расширили, что сделало его ещё более привлекательным.

Малазийский фотограф задался целью спасти редкие орхидеи. Для этого он ходит по лесам, делает фото, а ещё выкапывает редкие виды цветов, чтобы высадить у себя во дворе.

Новая вспышка COVID-19 на Тайване вдохновила многих жителей острова увлечься аквапоникой. Это занятие стало особенно актуальным в условиях, когда люди стараются реже выходить из дома.