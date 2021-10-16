ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Для будущих космонавтов переделали пустыню под Марс, а для привередливой жены босниец построил вращающийся дом

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данил Клепиков.

Румынские футболисты чуть ли не дерутся за право вынести бездомного щенка на поле перед матчем. Такое нововведение появилось на проходящем сейчас чемпионате Румынии. Так игроки помогают искать хозяев приютским собакам.

Национальный парк «Столбы» – гордость Красноярска. Несмотря на пандемию за год его посещают около миллиона туристов, что делает сибирский заповедник самым популярным в России.

В Австралии есть маленький сад у частного дома, который буквально приковывает взгляды прохожих. Там во всех уголках расположились забавные статуэтки разных форм и размеров. Их уже 300 штук.

Итальянский город Кремона известен как родина скрипки. Там работает больше 100 мастерских по изготовлению струнных инструментов. А теперь открылось учебное заведение, в которым будут преподавать самые именитые музыканты и скрипичных дел мастера.

Болота на севере Европы могут стать источником дешёвых натрий-ионных батарей. Всё дело в торфе, которого там в изобилии.

В парке рядом с Якутском «приземлился» космический истребитель джедая Люка Скайуокера. Макет корабля в натуральную величину создали поклонники «Звёздных войн».

Как избежать ошибок во время будущей марсианской миссии? Исключить их заранее – так считают учёные. Для этого в израильской пустыне проводят эксперимент, имитирующий жизнь на Красной планете.

Угандиец, который вырос на фильмах о кунг-фу, сегодня сам снимается в боевиках. А ещё готовит новое поколение африканских мастеров боевых искусств.

На что только ни пойдёшь ради покоя в семье. Один босниец из-за капризов жены построил вращающийся дом. Той постоянно не нравилось расположение комнат. Теперь претензий нет.

Подводный исторический музей открылся в Турции. Дайверам предлагают погрузиться в воды пролива Дарданеллы и осмотреть военные корабли, которые затонули в годы Первой мировой войны.

Зеркало из старых футболок, скамья из автомобильных покрышек и другие предметы для интерьера из вторсырья – всё это можно увидеть на выставке «Культура быта» в Петербурге.