ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Для многих людей 2020 год не будет связан только с пандемией

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

Уборка, доставка и связь. 2020 год ознаменовался мрачным событием – пандемией коронавируса, который, как нас убеждают, пришёл из Китая. Однако были и положительные моменты. И немало. Мы подготовили обзор по некоторым из них.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году людям помогали и помогают самые разнообразные роботы. Например, японский интернет-магазин придумал решение проблемы возврата заказов по причине того, что одежда не подошла по размеру клиенту. Он изобрёл специальный костюм для определения размеров в домашних условиях. Дополнительно требуются лишь смартфон и приложение.

Канистерапия стала частью учебной программы в школе для детей с особенностями развития в Испании. В пору карантинных ограничений собаки стали незаменимы педагогам.

В Австрии и Германии из-за пандемии закрыты все рождественские базары, но возможность окунуться в праздничную атмосферу всё же осталась. Некоторые частные территории украшают гирляндами, светящимися фигурами и другими инсталляциями. Полюбоваться рождественскими композициями приезжают десятки гостей.

В Швейцарских Альпах появилась природная достопримечательность, которую назвали ледяным храмом. Высоко в горах на леднике образовалась гигантская полость, в которую уже потянулись туристы.

В Кыргызстане растёт интерес к цитированию эпоса о национальном герое Манасе. Это отражает настроения в обществе после прихода к власти премьер-министра, который придерживается консервативных взглядов.

Миниатюры на кончике карандаша. Это хобби становится всё популярнее в мире. Египтянин Ибрагим Билал вдохновился древним культурным наследием своей страны.

Производство стеклянных бусин – давняя традиция некоторых регионов Франции, а также итальянской Венецианской лагуны. Мастера производят бусины, которые потом используют в ювелирных изделиях и произведениях искусства. Теперь же эту традицию могут добавить в список нематериального Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Необычное хобби выбрал себе вьетнамец Фам Ван Тхуок. Он собирает старинные башенные часы с европейских храмов. Более 20 экземпляров его коллекции напоминают ему о быстротечности времени.