ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Доброта спасает мир – пояс безопасности, протез от одногруппников

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

В Китае общественности представили пояс, который надувается во время падения человека. Пояс становится своеобразной подушкой безопасности и может защитить пожилых людей от травм.

В больницах австралийского штата Тасмания внедряют уникальную программу, которая позволяет пациентам наслаждаться искусством и музыкой. Это значительно улучшает их психологическое и даже физическое состояние.

Стимуляция мозговой деятельности помогает людям с болезнью Альцгеймера ослабить симптомы. К такому выводу пришли разработчики методики из Великобритании. Они создали интерактивные столы, а также предлагают играть в пинг-понг.

Юная жительница Польши родилась без кисти и предплечья, но смогла осуществить мечту – ремонтировать автомобили. В этом ей помог особенный протез, который сделали её одногруппники – студенты техникума. Они использовали разработки фонда «E-Nable».

В Германии школьники-подростки помогают ученикам младших классов справляться со стрессом, вызванным мессенджерами. Они также объясняют ребятам, как правильно реагировать на послания с сомнительным содержанием.

У многих южносуданских подростков-беженцев, живущих в Уганде, нет даже возможности учиться в школе. Но местные и международные спортивные организации решили дать им шанс найти своё место в жизни. Для ребят провели трёхдневные футбольные тренировки, а обучали их спортсмены из Италии.

Для жителей одного из самых опасных районов Сан-Паулу появилась отрада – занятия йогой. Их проводят на крыше, причём – бесплатно.

Австралийский исследователь изобрёл устройство, которое позволяет собирать пчелиный яд, не вредя насекомым. Пчеловоды-любители надеются, что благодаря изобретению смогут повысить свои доходы.

В самом густонаселённом городе Африки процветает услуга мототакси. Это стало возможным благодаря международным инвесторам, которые обеспечили водителей Лагоса подходящими мотоциклами.

Словенская технологическая компания разработала первый в мире левитирующий вращающийся диск для проигрывателя пластинок. Он парит в воздухе благодаря магнитам.

В одном из британских музеев, посвящённом Второй мировой войне, задействовали виртуальную реальность. Теперь раритеты военных времён буквально оживают на глазах посетителей. С некоторыми можно взаимодействовать.