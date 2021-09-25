ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Дрон-курьер, аэротакси и робот-огородник - необычные изобретения людейВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Почему многие люди не любят извиняться, или Быть виноватым очень неприятно
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Дрон-курьер, аэротакси и робот-огородник - необычные изобретения людей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

В Иерусалиме представили древний туристический путеводитель. Свиток одолжили у Италии. На нём изображены достопримечательности и святые места, которые видели или посещали египетские евреи во время паломничества в XIV веке.

Сыровар Андрей Кленин сделал карьеру в Новосибирске, но оставил всё и уехал в деревню. Вместе с детьми варит сыр, который раскупают по всей Сибири.

Модную мебель из мусора решил делать молодой испанский инженер. Для этого он бросил работу в Барселоне и вернулся на родной остров Гран-Канария, чтобы собирать там пластиковые отходы.

Бабушки, живущие в кенийских трущобах, записываются на курсы самообороны. Они говорят, что часто становятся жертвами сексуальных домогательств, поскольку слабее молодых женщин. Во время пандемии нападений на женщин в Кении стало ещё больше.

В Греции тестируют дрон-курьер. Он будет доставлять лекарства в горные деревни или туда, где случилось бедствие.

Камбоджийские студенты разрабатывают аэротакси. Прототип уже может подниматься в воздух вместе с человеком.

В Калифорнии растения выращивают роботы на высокотехнологичных грядках. Инженеры из Кремниевой долины говорят, что их огороды экономят до 90% воды и электричества.

Тайские таксисты переквалифицировались в фермеров. Из-за пандемии они остались не у дел и теперь выращивают овощи прямо на крышах и капотах автомобилей.

Аист на протезе. Теперь и такое возможно благодаря 3D-принтеру и заботе Службы спасения диких животных и птиц в Чехии.

От собаки с самыми длинными ушами до самых низкорослых в мире женщин-близнецов. Книга Гиннесса показала, какие рекорды войдут в её издание 2022 года.

По Лондону плавает необычное судно. В нём в камерной обстановке можно насладиться живым исполнением произведений Бетховена и Шумана.

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