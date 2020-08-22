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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.20 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Дрон-наблюдатель, «Говорящая школа» - мир приспосабливается к жизни в период пандемии

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дмитрий Ероха.

Первый полностью автоматизированный дрон, разработанный израильской компанией, теперь следит за жителями Сингапура. Он смотрит, чтобы все прохожие соблюдали дистанцию и не собирались в большие группы в свете требований безопасности при пандемии коронавируса.

Бриллиантовая индустрия ЮАР пытается выжить в условиях пандемии. Компании переключаются на внутренний рынок, а также ищут новые способы рекламы. Кроме того, они нанимают местных специалистов.

На Филиппинах благотворительный фонд дарит малообеспеченным людям велосипеды, чтобы они могли сохранить работу. Транспорт раздают на конкурсной основе, выбирая самых нуждающихся.

Детский сад в Индонезии приспосабливается к условиям пандемии и ищет возможности продолжать обучение малышей. Воспитатели проводят онлайн-уроки, приходят к ребятишкам домой, а также обучают ограниченное число детей в детском саду с соблюдением мер безопасности.

У сельских детей в Индии появилась «Говорящая школа». Этот проект позволяет учиться во время карантина. Место преподавателя занимает аудиоколонка, через которую транслируется запись уроков.

Для юных кубинок, празднующих 15-летие, всегда устраивают фотосессии. В этом году девушки дополняют наряды защитными масками для лица, подбирая их в тон цвета одежды. Так они хотят оставить в памяти то, что взрослели во время пандемии.

В Нью-Йорке маски для лица становятся всё более изысканными и дорогими. При этом некоторые создают уникальные дизайны этого защитного аксессуара, чтобы помогать противостоять пандемии.

В Кении живёт модник, который прославился своими яркими необычными костюмами и аксессуарами в тон. Теперь он надеется, что его известность поможет найти спонсоров для беспризорных детей. Их жизнь стала ещё тяжелее из пандемии.

Пражский аэропорт находит способы поправить дела в условиях сокращения авиарейсов. Он устраивает массовые забеги и разрешает проводить свадьбы в залах ожидания.

В знаменитый дворец Шёнбрунн в Вене продолжают приезжать туристы, в том числе и зарубежные. Но гостей пока в три раза меньше, чем обычно.

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Последние комментарии

Денис
20.08.20 12:17
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Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
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Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
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