ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Две стороны соли, или Танцуя, повышаем самооценку

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Атлантические солеварни Франции славятся на весь мир. Здесь вручную добывают самую дорогую соль в мире.

Тем временем, британские исследователи обеспокоены количеством соли, которые потребляют жители Туманного Альбиона. Они говорят, что бездействие в этом вопросе приводит к сотням случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака желудка.

Житель ЮАР изобрёл автомат для выдачи лекарств. Его устройство уже избавляет больницы страны от длинных очередей.

В одной из больниц Индии психически больных пациентов лечат с помощью трудотерапии на фермерских хозяйствах. По словам врачей, положительный эффект уже есть. У больных реже случаются рецидивы, плюс они получают навыки самостоятельного заработка.

Игровая комната для детей дошкольников с онкологическими заболеваниями работает в австралийском городе Аделаида. В ней с лиц детей не сходит улыбка, ведь у них появилась возможность играть вместе и заниматься тем, чего раньше они были лишены.

Сиамских близнецов из Сенегала не смогут разделить. К такому выводу пришли британские хирурги. Однако отец девочек не падает духом и надеется на хорошее будущее для своих дочерей.

Когда-то в Исландии был самый высокий в Европе уровень потребления алкоголя и курения среди подростков. Однако в последние 20 лет ситуация резко изменилась благодаря правительственным программам и комендантскому часу.

Медитация обретает всё большую популярность. Теперь её преподают в некоторых государственных школах Австралии.

Сотни детей приезжают в летние танцевальные лагеря, которые работают в десяти штатах США. Шестинедельный курс создан для того, чтобы помочь участникам найти себя и повысить самооценку.

Бельгийская некоммерческая организация учит всех желающих самостоятельно делать моющие и косметические средства. В отличие от большинства фабричных изделий они безопасны и для людей, и для окружающей среды.

Возможно, не каждый любит чистить зубы, но вот бегемоты Пражского зоопарка в восторге от такой процедуры. Смотрители проводят её с помощью воды, бьющей из шланга.