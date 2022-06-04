ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Есть чему удивиться - самый длинный в мире стеклянный мост построили во Вьетнаме, а конкурс на самый большой живот провели в Никарагуа

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Марина Шумилова. В Южной Корее свою кандидатуру на выборах выдвинула 19-летняя студентка. Она надеется решить проблемы, которые часто встают перед южнокорейской молодёжью.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Марина Шумилова.

В Южной Корее свою кандидатуру на выборах выдвинула 19-летняя студентка. Она надеется решить проблемы, которые часто встают перед южнокорейской молодёжью.

В Нью-Йорке достраивают крупнейший за 72 года железнодорожный терминал. На проект потратили более 11 миллиардов долларов. Он сопровождался задержками и перерасходом средств.

В Сингапуре с проблемой нехватки рабочей силы помогают справиться высокие технологии. Всё больше профессий в стране осваивают роботы. Давайте посмотрим.

В японской корпорации «Kawasaki» сделали робота-козла. Он может ходить или ездить. «Умную» машину пока тестируют.

Во Вьетнаме построили самый длинный в мире стеклянный мост. Рекорд уже занесли в Книгу Гиннесса. До этого титул принадлежал мосту в китайской провинции Гуандун.

На это неделе на одной из стройплощадок в Мексике нашли древний город. Туда сразу прибыла команда археологов. Она пришла к выводу, что это был город майя, где проживало более 4000 человек.

В индийском Бангалоре проходит фестиваль манго. Фермеры представили десятки сортов ценного фрукта. В Индии он считается национальным.

Весёлый конкурс на самый большой живот устроили для беременных в столице Никарагуа. В нём участвовали 19 будущих мам.

Редких африканских обезьян в Кении становится всё меньше. Природозащитники говорят, что для них существует больше угроз, чем для их собратьев.

Владельцы и поклонники корги празднуют предстоящий платиновый юбилей Елизаветы II. Одно из лондонских кафе подготовило специальные угощения для собак любимой породы королевы.

Тем временем, в лондонском Музее мадам Тюссо представили коллекцию королевских нарядов. Их надевали на восковые фигуры Елизаветы II.