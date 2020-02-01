ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Это наш пёстрый мир – от искусственного интеллекта до ледового музыкального фестиваляВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Одобряемая любовь, или Учимся любить себя
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.20 12:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Это наш пёстрый мир – от искусственного интеллекта до ледового музыкального фестиваля

Всем привет, вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

В музее Москвы открылась выставка, которая расскажет, как менялись семейные ценности в жизни российской семьи начиная с XIX века. В экспозиции – и приданое дореволюционной невесты, и экспонаты из музея ГУЛАГа.

Тем временем в Лас-Вегасе продолжают удивлять технологическими новинками на выставке «CES». Давайте посмотрим, что подготовили компании в области туалетных принадлежностей. На шоу также представили ряд уникальных мониторов и дисплеев. Среди них телевизор на всю стену, сгибающийся компьютер-планшет и вращающиеся экраны.

В Южной Корее крупные компании всё чаще используют искусственный интеллект во время поиска сотрудников. То есть, соискатели проходят собеседования перед компьютером. Студенты вынуждены идти на специальные курсы, чтобы учиться обходить алгоритмы и добиваться места в компаниях.

Шотландский велотриалист Дэнни Макаскилл выполнил серию экстремальных трюков, используя спортивное оборудование. Один из них дался особенно тяжело – пришлось долго тренироваться.

Синдром хронической усталости – одна из загадок в медицине. Однако врачи из США решили её разгадать. Они набрали группу волонтёров, которая выполняет изнуряющие физические упражнения. Цель – понять, что крадёт у людей энергию.

Капризы детей за столом – проблема для многих мам. Но нигерийский диетолог придумала, как вдохновлять малышей есть полезные продукты. Она по собственным рецептам готовит ярко и забавно оформленные блюда.

Бывшие австралийские военные открыли реабилитационный центр для военнослужащих, уволившихся из армии. Им дают жильё и помогают найти работу.

Загадочный древний город Мохенджо-Даро в Пакистане ещё не раскрыл всех своих тайн. Его основали 5000 лет назад, а обнаружили в 20-х годах прошлого столетия. Теперь исследователи изучают обнаруженные среди руин манускрипты индской цивилизации в надежде их расшифровать.

На последнем леднике Альп, который находится ниже 3000 метров, проходит ледовый музыкальный фестиваль. Произведения исполняли в иглу на инструментах изо льда.

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