ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Это удивительный мир спорта!ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Вычислить свою половинку, или Встречаем пару по одёжке
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День за днём с «Арктик-ТВ»31.03.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Это удивительный мир спорта!

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии  Юлия Копанева. В Кёльне завершился зимний чемпионат по экстремальной езде на одноколёсном велосипеде. В юбилейных, десятых соревнованиях, приняли участие 150 спортсменов из разных стран мира.

Тем временем в Испании прошли международные соревнования по полётам в аэродинамической трубе. Примечательно, что победу в турнире одержал местный атлет.

Любители острых ощущений могут добавить в свой список обязательных для посещения мест - Дубай. Здесь открылся самый длинный и быстрый городской зиплайн. Его длина - почти километр. А прокатиться на нём можно со скоростью до 80 километров в час.

В одной из тюрем Австралии при помощи футбола искореняют жестокость. В отдаленных регионах этой страны наблюдается очень высокий уровень домашнего насилия, а местные тюрьмы полны теми, кто к нему прибегал.

Популярный в Таиланде детский бокс беспокоит врачей и правозащитников. Медики говорят, что травмы головы мешают развиваться мозгу, и у юных спортсменов ухудшается память. Между тем родители охотно отдают своих детей в секции, поскольку выступления на ринге приносят доход семье.

В Нью-Йорке чернокожих детей из малообеспеченных семей обучают фигурному катанию. Новая программа даёт ребятам шанс попасть в большой спорт, который в США долгое время считался привилегией только белых и богатых.

Для многих санки – исключительно зимняя забава. Но для жителей российского городка Тумботино - это средство передвижения. Такая традиция зародилась здесь ещё в 40-х годах, когда один солдат в качестве трофея привёз домой финские сани.

Жители Вашингтона снимают стресс, метая топоры...

В США набирает популярность прокат велосипедов. Однако здесь решили опередить события и не допустить проблем, с которыми уже столкнулись в Китае, когда сотни велосипедов буквально заблокировали улицы крупных городов.

Одна из новозеландских компаний придумала, как стимулировать своих сотрудников пересесть с машин на велосипеды.

Новый вид фитнеса в Калифорнии – комплекс упражнений у балетного станка и кардиотренировок. И все это возможно выполнять в обеденный перерыв!

Поло традиционно было эксклюзивным и элитным видом спорта. Но в Аргентине, на родине лучших мировых игроков в поло это развлечение теперь предлагают туристам. Правда, стоит это около 200 долларов.

В Бразилии воссоздали исторические бои. На турнир вышли десятки рыцарей в средневековых доспехах.

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27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 158 человек
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Последние комментарии

MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
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евгения
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что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
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