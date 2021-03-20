ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Фиолетовые острова и обнимашки с овечками

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

В Южной Корее два небольших острова стали фиолетовыми. В разные оттенки этого цвета там окрашены крыши домов и тротуары. Местные жители носят фиолетовую одежду и выращивают лаванду.

В Англии пабы закрыты из-за карантинных ограничений, но хозяйка одного заведения нашла выход. Она развозит напитки в миниатюрном деревянном пабе, прицепленном к велосипеду.

Мастерская в столице Руанды использует старые покрышки для благого дела. Она перерабатывает их, создавая столы, стулья и обувь.

Вьетнамка-парикмахер из-за аварии потеряла руку, но продолжает работать. Она отточила своё мастерство так, что у неё нет недовольных клиентов.

Два брата с ливанскими корнями, родившиеся в Германии, готовятся к Олимпиаде в Токио. Они, скорее всего, будут представлять Ливан в категории скейтбординг, которая появилась на Играх впервые. Зал для тренировок оборудуют самостоятельно благодаря краудфандинговой кампании.

Российский производитель роботов-гуманоидов «Промобот» открыл подразделение во Владивостоке. Там работают над внешностью андроидов и создают гиперреалистичную искусственную кожу.

Исследователи в Великобритании говорят, что сделали прорыв в разгадке тайны Антикитерского механизма. Это древнегреческий астрономический прибор, найденный на борту затонувшего судна в 1901 году.

Японские учёные исследуют два вида морских слизней. Эти бесхребетные могут регенерировать любые участки своего тела, включая сердце.

На немецкой ферме предлагают пообниматься с овцами, чтобы забыть об одиночестве во время пандемии. В Германии по-прежнему действуют правила социального дистанцирования, поэтому люди устали без близкого общения.

В Таиланде отметили День слона. В честь праздника серых гигантов угостили фруктами и арбузами.