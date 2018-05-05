ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Гамбургеры с насекомыми набирают популярность в Европе, а в Аргентине появилась школа из отходовВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Милые бранятся - только тешатся, или Ссоры и конфликты между людьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»05.05.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Гамбургеры с насекомыми набирают популярность в Европе, а в Аргентине появилась школа из отходов

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Юлия Копанева. В супермаркете одного из немецких городов начали продавать гамбургеры с насекомыми. К слову, это блюдо уже весьма популярно в Нидерландах и Бельгии.

Фуа-гра пользуется наибольшим спросом во Франции. Но один бельгиец решил напомнить о любви к нему и египтянам. Ведь именно в Древнем Египте впервые научились получать этот деликатес.

«Турецкая кухня в миниатюре» - так называется необычный проект семьи из Стамбула. Супруги готовят турецкие блюда на крошечной плите в малюсенькой посуде. Видео выкладывают в Интернет, чтобы продвигать кулинарное достояние страны.

Кондитер из Харькова стала известной по всему миру благодаря своим необычным тортам. Она создаёт их с помощью 3D-принтера. Говорит, её сладости очень вкусные.

А вот во Франции живёт фермер, который отказался от всех современных технологий. Он ведёт хозяйство так же, как это делали его предки сотни лет назад.

Афганским женщинам, как правило, позволяют заниматься только домашним хозяйством. Но одна девушка смогла преодолеть предрассудки общества и стала фермером. Она разводит пчёл и благодаря этому оплачивает учёбу себе, своим братьям и сестрам.

Сотрудники одного из сиднейский кафе обучились языку жестов. Так они могут лучше обслуживать клиентов с глухотой. Люди с таким недугом постоянно сталкиваются с трудностями в общении.

В Мексике придумали, как утилизировать кожу рыбы, которую обычно выбрасывали и она попросту гниёт. Теперь многие производители используют её для производства обуви и аксессуаров.

В центре Лондона появилась необычная скамейка, над которой возвышается стена изо мха. Её предназначение - очищать воздух от вредных выбросов. Так создаётся маленький городской оазис, где легче дышится.

Первая в Аргентине школа, построенная из отходов, распахнула свои двери. На её возведение потребовались тысячи автомобильных покрышек, стеклянных и пластиковых бутылок, алюминиевых банок и горы картона. Кроме того, технологии экошколы позволили перевести здание на самообеспечение электричеством и водой.

В Мехико открылся футуристический ботанический сад. Все растения и животные в нём сделаны из пластиковых отходов. Автор проекта таким образом призывает людей не выбрасывать мусор, а находить ему новое применение.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 109 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Шиш на кокуй.
05.05.18 01:20
А завтра на пост встанут обучающиеся КШМ у памятника Герою Советского Союз, пулеметчика Бредова А. Ф.? Конечно, против Нахимовцев они выглядят, как ишак выглядит против донского скакуна. Кстати, 9 ма
Комментарий к новости:Мурманские школьники присоединились к ежегодной акции «Вахта памяти»
Шматкова Л. В., горожанка, учитель математики.
05.05.18 01:12
В микрорайоне в ужасном состоянии находятся подъездные пути к мемориалу воинам Первого корпуса противовоздушной обороны. И не мешает Администрации и Совету депутатов города вообще обратить пристальное
Комментарий к новости:Мурманчане хорошо помнят, какой ценой досталась Победа нашей стране
анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа21:30«Облачный атлас». Художественный фильм (16+)00:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика