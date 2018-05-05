ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Гамбургеры с насекомыми набирают популярность в Европе, а в Аргентине появилась школа из отходов

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Юлия Копанева. В супермаркете одного из немецких городов начали продавать гамбургеры с насекомыми. К слову, это блюдо уже весьма популярно в Нидерландах и Бельгии.

Фуа-гра пользуется наибольшим спросом во Франции. Но один бельгиец решил напомнить о любви к нему и египтянам. Ведь именно в Древнем Египте впервые научились получать этот деликатес.

«Турецкая кухня в миниатюре» - так называется необычный проект семьи из Стамбула. Супруги готовят турецкие блюда на крошечной плите в малюсенькой посуде. Видео выкладывают в Интернет, чтобы продвигать кулинарное достояние страны.

Кондитер из Харькова стала известной по всему миру благодаря своим необычным тортам. Она создаёт их с помощью 3D-принтера. Говорит, её сладости очень вкусные.

А вот во Франции живёт фермер, который отказался от всех современных технологий. Он ведёт хозяйство так же, как это делали его предки сотни лет назад.

Афганским женщинам, как правило, позволяют заниматься только домашним хозяйством. Но одна девушка смогла преодолеть предрассудки общества и стала фермером. Она разводит пчёл и благодаря этому оплачивает учёбу себе, своим братьям и сестрам.

Сотрудники одного из сиднейский кафе обучились языку жестов. Так они могут лучше обслуживать клиентов с глухотой. Люди с таким недугом постоянно сталкиваются с трудностями в общении.

В Мексике придумали, как утилизировать кожу рыбы, которую обычно выбрасывали и она попросту гниёт. Теперь многие производители используют её для производства обуви и аксессуаров.

В центре Лондона появилась необычная скамейка, над которой возвышается стена изо мха. Её предназначение - очищать воздух от вредных выбросов. Так создаётся маленький городской оазис, где легче дышится.

Первая в Аргентине школа, построенная из отходов, распахнула свои двери. На её возведение потребовались тысячи автомобильных покрышек, стеклянных и пластиковых бутылок, алюминиевых банок и горы картона. Кроме того, технологии экошколы позволили перевести здание на самообеспечение электричеством и водой.

В Мехико открылся футуристический ботанический сад. Все растения и животные в нём сделаны из пластиковых отходов. Автор проекта таким образом призывает людей не выбрасывать мусор, а находить ему новое применение.