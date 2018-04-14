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День за днём с «Арктик-ТВ»14.04.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Где лучше всего отдохнуть в отпуске, знает Юлия Копанева

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Юлия Копанева. На улицах ещё много снега, а так хочется тепла и лета! Поэтому сегодня я решила немного помечтать и полюбоваться достопримечательностями разных стран мира!

После многих лет военного конфликта Сомали пытается снова стать одним из главных туристических направлений Африки. У этой страны самая длинная на континенте береговая линия. Однако войны между вооружёнными группировками, военные действия боевиков, голод и пиратство подорвали её экономическое положение.

Пострадал туристический сектор и в Иордании. Исправить ситуацию помогают исторические достопримечательности. Посетителей манят исламская архитектура дворцов VIII века и мозаика византийских церквей I века нашей эры.

У Саудовской Аравии - самая длинная береговая линия вдоль Красного моря. В стране надеются, что  чистые воды, коралловые рифы и прекрасные острова привлекут сюда туристов со всего мира.

Тем временем Албания планирует привлекать туристов древними церквями. Десятилетиями они были в запустении. Теперь же их начали реставрировать.

В одну сербскую деревушку раньше приезжало много гостей. Сейчас же здесь полно роскошных домов, но большая часть из них пустует. Хозяева приезжают лишь изредка, поскольку зарабатывают деньги за границей.

Ночная Гавана становится всё больше похожа на ту, какой была 70 лет назад. Кубинский энтузиаст восстанавливает в городе неоновые вывески. Они украшают кинотеатры, рестораны и гостиницы.

Самый высокий мужчина и самая низкая женщина в мире приехали в Египет. Они попозировали на фоне пирамид в Гизе.

Оман с древних времён славился ладаном и продавал это благовоние многим странам. Теперь же деревья, из которых добывают ладан, оказались под угрозой исчезновения. ЮНЕСКО помогает защитить их, а также оберегает археологические памятники, которые рассказывают об истории торговли ладаном.

Небольшой городок на южном побережье Австралии превратился в мекку туризма благодаря социальным сетям. Теперь он манит любителей путешествовать в автодомах.

В трущобах Мумбаи появилась мини-гостиница. Здесь можно арендовать комнату на ночлег. Из удобств в ней есть телевизор и кондиционер. В остальном же туристы могут на себе прочувствовать все «прелести» трущобной жизни, включая общественный туалет.

В Дубае открылся самый высокий отель в мире. Его высота 356 метров. Он на метр выше предыдущего рекордсмена.

В Голливуде открылся музей самых больших маркетинговых неудач. Среди экспонатов и очки «Google Glass», и особый гамбургер от «McDonalds».

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Последние комментарии

Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
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