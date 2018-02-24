ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Где живёт волк по кличке Трамп? Почему ёжиков в Израиле сажают на диету?

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Лиза Булычева. Сегодня мы поговорим о братьях наших меньших.

Волк по кличке Трамп набирает популярность в Интернете. Почему фермер из Косово решил назвать своего питомца в честь президента США, узнаете прямо сейчас.

Афганцы, уставшие от многолетней войны, находят отдушину в птицах. Пернатых они покупают на птичьем рынке в Кабуле.

Почти две с половиной тысячи маленьких оливковых черепашек отпустили в океан мексиканские природозащитники. В ежегодном мероприятии приняли участие и местные жители.

В Руанде успешно восстанавливают популяцию горных горилл. По мнению сотрудников Национального парка вулканов, численность приматов за последнее десятилетие значительно выросла.

Во французском зоопарке показали детёныша панды. Пятимесячная малышка впервые появилась перед публикой.

Индийский парк попугаев попал в Кингу рекордов Гиннесса. более 2 тысяч экзотических птиц разных видов обитают в нём.

В Австралии терьер-путешественник пробрался в фуру и оказался за полторы тысячи километров от дома. Чтобы вернуть собаку домой, пришлось завести для неё страничку в социальных сетях.

Корова-беглянка появилась в Польше. Она решила жить в стаде зубров.

В Нью-Йорке открылось первое кафе, куда пускают с собаками. А по выходным сюда приводят хвостатых питомцев из местных приютов.

Растолстевших ёжиков в Израиле сажают на диету. Несчастные животные находят в парках еду, оставленную для бродячих кошек.

Любительницы модных нарядов теперь могут побаловать и своих собак. В Милане представили новую коллекцию одежды для пушистых питомцев.